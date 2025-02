Spektakuläre Show in London zum Start in 75. Formel-1-Saison

Von: APA/dpa

Mit einer spektakulären Show im ausverkauften Londoner Millennium Dome hat die Formel 1 am Dienstagabend, 26 Tage vor dem Saisonauftakt, alle zehn Teams und die neuen Lackierungen der Rennwagen präsentiert. An Superlativen hat es zur Einstimmung auf die bevorstehenden Kämpfe, Dramen und Triumphe auf den 24 Strecken von Melbourne bis Abu Dhabi nicht gemangelt. “2025 wird eine unglaubliche Saison – und sie startet jetzt”, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Ohne ein Wort an die Fans kam und verließ allerdings Titelverteidiger Max Verstappen wieder den Laufsteg, den er zweifelsohne liebend gern gegen eine Rennstrecke mit seinem Red Bull eingetauscht hatte. Der 27-jährige Niederländer will in diesem Jahr – dem 75. der Rennserie – seinen fünften Titel in Folge gewinnen. Hindern wollen Verstappen daran viele. Allen voran Rekordweltmeister Lewis Hamilton, dessen Ära Verstappen 2021 beendet hatte.

Heuer – und auch das macht die kommende WM zu einer mit dem Vorab-Prädikat denkwürdig – startet Hamilton im roten Ferrari, der diesmal auch einen auffälligen weißen Streifen trägt. “Wie geht es euch, London?”, fragte der Brite die Fans, die jedes Mal besonders laut wurden, als der Name Hamilton fiel. “Ich fühle mich so voller Leben, voller Energie”, betonte Hamilton. Holt er seinen achten Titel, überholt er Ex-Ferrari-Superstar Michael Schumacher.

Moderator sorgte für launigen Abend

Gleich zu Beginn rockte Machine Gun Kelly die Bühne, Feuerregen inklusive, ehe Moderator Jake Whitehall loslegte und als ersten Verstappen begrüßte, der halb aus Spaß vor mehreren Wochen gesagt hatte, er wäre lieber krank in dieser Woche. Die Lacher waren laut. Viel lauter wurde es aber, als der bestens zu Scherzen aufgelegte Whitehall Hamilton begrüßte. “Betet für Toto”, sagte er noch Richtung Hamiltons Ex-Chef, dem österreichischen Mercedes-Teamchef Wolff.

Team für Team, angefangen beim künftigen Audi-Rennstall (ab 2026), Kick Sauber wurden die Piloten und die Boliden den 15.000 Fans präsentiert. An der Seite des Deutschen Nico Hülkenberg wird der Brasilianer Gabriel Bortoleto fahren, er ist einer von insgesamt sechs jungen Fahrern, die ihre erste volle Formel-1-Saison bestreiten.

Vom Schlusslicht der Konstrukteurswertung ging es nach dem WM-Stand der vergangenen Saison nach vor. Unter anderem über den wieder in Schwarz und Silber gehaltenen Mercedes (4.) mit George Russell, dessen 18-jährigen neuen Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli aus Italien über Red Bull (3.), Ferrari (2.) und dem neuen Konstrukteurschampion McLaren (1.). Jedes Team bekam seine eigene Vorstellungsrunde, bevor vom 26. bis 28. Februar alle zu den Testfahrten in Bahrain auf die Strecke gehen.