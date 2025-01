Spezialbier-Brauerei FORST weiterhin an der Seite der Südtiroler Sporthilfe

Von: ka

Algund/Forst – Bereits seit 2016 ist die Spezialbier-Brauerei FORST ein bedeutender Partner der Südtiroler Sporthilfe. Die erfreuliche Zusammenarbeit wird auch in den kommenden zwei Jahren fortgeführt. Damit sollen junge und zielstrebige Sporttalente aus Südtirol weiterhin bestmöglich unterstützt werden. Im Rahmen der Prämierung von 110 Wintersportler, die Ende Oktober im Sixtus Saal der Spezialbier-Brauerei FORST stattgefunden hat, wurde die Fortführung der Zusammenarbeit bekannt gegeben. Der Zweijahresvertrag wurde von Cellina von Mannstein, Spezialbier-Brauerei FORST, und Sporthilfe- Präsident Giovanni Podini feierlich unterzeichnet.

Die Spezialbier-Brauerei FORST verfolgt mit großem Interesse und Leidenschaft die Südtiroler Sportlerinnen und Sportler in den verschiedensten Sportarten. Sie sind nicht nur Vorbilder und Botschafter unseres Landes, sondern vertreten Südtirol bei nationalen und internationalen Wettkämpfen mit großem Erfolg. Der Weg bis nach ganz oben ist häufig ein steiniger und mühsamer. Aus diesem Grund ist es eine besondere Herzensangelegenheit für die Spezialbier-Brauerei FORST, die jungen Sporttalente in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die Südtiroler Sporthilfe hat sich der Förderung des Sportnachwuchses während und nach Ihrer Karriere verschrieben und durch die Verlängerung der Partnerschaft wird diese wichtige Tätigkeit weiterhin tatkräftig unterstützen.

Präsident Giovanni Podini betont die Wichtigkeit starker, lokaler Partner an der Seite der Sporthilfe, um die Fördertätigkeit auch in den kommenden Jahren zu gewährleisten und weiter auszubauen. „Die Zusammenarbeit mit der Spezialbier-Brauerei FORST ist seit Beginn eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Beide Seiten haben ein offenes Ohr, wenn es um neu Initiativen zum Wohle des Südtiroler Sportnachwuchses geht. Zudem hat sich das gemeinsam organisierte FORST Sporthilfe Golf Charity Event in den vergangenen Jahren zu einer einzigartigen Golfveranstaltung in Südtirol entwickelt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Cellina von Mannstein für die wertvolle Unterstützung bedanken und blicke mit Freude auf die weitere Zusammenarbeit.“