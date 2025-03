Spiel 1 geht an die Red Bulls

Von: ka

Bozen – Die erste Schlacht geht an Salzburg. Der HCB Südtirol Alperia verliert mit 1:3 in der Eisarena im ersten Halbfinal-Playoffspiel. Ausschlaggebend waren vier Minuten des Blackouts kurz nach der Halbzeit des Spiels, in denen die Red Bulls drei Tore in schneller Folge erzielten. Bozen verkürzte umgehend durch Christoffer, fand aber im dritten Drittel nicht die nötige Intensität für eine Aufholjagd. Am Freitag um 19:45 Uhr steht in der Sparkasse Arena Spiel 2 an: Tickets (bereits 1.500 am ersten Verkaufstag vergriffen) sind online erhältlich oder im Vorverkauf am Mittwoch und Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr und am Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr.

Der Spielverlauf:

Coach Glen Hanlon nahm wieder Halmo in die Aufstellung auf, während Spornberger, Marchetti und Finoro aufgrund der Rotation aussetzen mussten.

Das erste Drittel begann mit guter Intensität. Während Salzburg Harvey durch Bourke und Kosmachuk testete, waren es die Foxes, die das Spielgeschehen bestimmten. Das Glück war jedoch nicht auf ihrer Seite: Erst traf DiGiacinto die Torlatte, dann scheiterte Helewka mit einem Schuss aus dem Slot am Torgestänge. Salzburg setzte mit einem Vorstoß von Huber ein Ausrufezeichen, doch im ersten Powerplay des Abends war Bozen gefährlich: Tolvanen rettete gegen McClure.

Bozen musste nach fünf Minuten im zweiten Drittel eine vierminütige Unterzahl überstehen. Das Penalty Killing funktionierte gut, sodass Salzburg nur wenige Chancen bekam – abgesehen von einem Lattentreffer durch Kosmachuk. Dann der Wendepunkt der Partie: Die Foxes vergaben drei Großchancen in Serie – zunächst Christoffer alleine vor Tolvanen, dann Helewka und DiGiacinto. Auf der anderen Seite nutzte Salzburg die Möglichkeiten eiskalt: In der 32. Minute erzielte Schneider mit einem präzisen Schuss aus dem Slot das 1:0. Nun hatte Salzburg das Momentum auf seiner Seite, während Bozen in einen Blackout verfiel: In der 34. Minute erhöhte Wukovits nach einem perfekten Assist von Lewington auf 2:0, und nur zwei Minuten später bediente Nissner Raffl, der alleine vor Harvey eiskalt blieb – 3:0 für die Red Bulls in kürzester Zeit. Doch in der 39. Minute meldeten sich die Foxes zurück: Ein Schuss von Hults von der blauen Linie wurde von Christoffer entscheidend abgefälscht – das 3:1 gab Hoffnung für das Schlussdrittel.

Bozen hatte zu Beginn des dritten Abschnitts eine gute Gelegenheit: Valentine setzte Halmo in Szene, doch dessen Slapshot wurde von Tolvanen pariert. Allerdings tat sich Bozen schwer, den Offensivdruck aufrechtzuerhalten, da Salzburg die neutrale Zone konsequent absicherte. Eine Strafe gegen DiGiacinto ließ die Zeit zugunsten der Österreicher verstreichen. In der Schlussphase versuchte Bozen mit einem sechsten Feldspieler alles, doch Tolvanen parierte einen letzten gefährlichen Abschluss von Helewka – Spiel 1 geht an Salzburg.

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 3 – 1 [0-0; 3-1; 0-0] – Serie: 1-0

Tore: 31:27 Peter Schneider (1-0); 33:19 Ali Wukovits (2-0); 35:16 Thomas Raffl (3-0); 38:46 Braden Christoffer (3-1)

Torschüsse: 29-34

Strafminuten: 2-10

Schiedsrichter: Huber, Nikolic K. / Nothegger, Puff

Zuschauer: 3.112