Spiel, Sport und Spaß – VSS/KFS organisiert Spiel- und Sportfest 2024

Von: mk

Kaltern – Spiel, Sport und Spaß – der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) organisiert in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Familienverband Südtirol (KFS) und dem Kalterer Sportverein das VSS/KFS Spiel- und Sportfest 2024.

Am Sonntag, den 22. September 2024 wird das VSS/KFS Spiel- und Sportfest in der Sportzone St. Anton in Kaltern Altenburg stattfinden. Eingeläutet wird das Fest mit einer kurzen Zeremonie um 9.30 Uhr, anschließend können die Besucher bis 17.00 Uhr das bunte Bewegungsangebot nutzen und nebenbei Mitmachpunkte sammeln.

Unter den 17 Stationen finden sich neben etlichen Sportreferaten des VSS auch einige Sportarten welche vom Kalterer Sportverein vorgestellt werden, wie zum Beispiel Yoseikan Budo oder Bogenschießen. Auch der Katholische Familienverband Südtirol hat einige tolle Stationen geplant, an welchen traditionelle fast vergessene Sportspiele neu präsentieren werden.

Vorbeikommen und Mitmachen zahlt sich also aus. Die besonders Fleißigen können die Mitmachpunkte, welche sie bei den einzelnen Stationen gesammelt gegen eine kleine Überraschung eintauschen.

Der Verband der Sportvereine Südtirols, der Katholische Familienverband Südtirol und der Kalterer Sportverein freuen sich bereits auch die vielen Sportinteressieren beim großen Spiel- und Sportfest.