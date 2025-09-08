Spieler des SSV Bruneck Volleyball erzielen hervorragende Ergebnisse

Von: mk

Bruneck – Zwei Spieler des SSV Bruneck Volleyball erzielten hervorragende Ergebnisse bei den italienischen Jugendmeisterschaften im Beachvolleyball.

Michael Stolzlechner sicherte sich gemeinsam mit seinem Partner Francesco Crosato aus Treviso den Meistertitel in der Kategorie U18, während Matteo Guerra mit Partner Matteo Marcolin in der Kategorie U16 einen beachtlichen vierten Platz erreichte.

Die Qualifikation für das Finalturnier in der Kategorie U18 erfolgte über sieben nationale Etappen, bei denen Punkte gesammelt wurden. Stolzlechner nahm an sechs von insgesamt acht Turnieren (inklusive Finale) teil und erreichte folgende beindruckende Platzierungen:

· 1. Platz Bellaria – Igea Marina (Emilia-Romagna) mit Francesco Crosato am 02.09.2025

· 1. Platz Cellatica (Lombardei) mit Francesco Crosato am 22.08.2025

· 3. Platz Cordenons (Friaul-Julisch Venetien) mit Sebastian Huber am 02.08.2025

· 1. Platz Maccarese (Latium) mit Lorenzo Profumo am 23.07.2025

· 1. Platz Beinasco (Piemont) mit Lorenzo Profumo am 17.07.2025

· 5. Platz Montesilvano (Abruzzen) mit Lorenzo Profumo am 08.07.2025

Nach den ersten drei Turnieren musste Stolzlechner den Partner wechseln, da Lorenzo Profumo in die italienische Nationalmannschaft berufen wurde. Mit insgesamt drei verschiedenen Partnern zeigte er durchgehend starke Leistungen und qualifizierte sich schließlich mit Crosato für das Finale.

Im Endspiel setzten sich Stolzlechner und Crosato gegen das Team der Nationalmannschaft Denina & Profumo in zwei Sätzen mit 21:19 und 22:20 durch und sicherten sich damit den begehrten „Scudetto“.

In der Kategorie U16 war der SSV Bruneck erfolgreich vertreten:

Matteo Guerra erreichte gemeinsam mit Matteo Marcolin beim Finale am 31. August 2025 in Bellaria den beachtlichen 4. Platz.

Zudem belegte das Duo bei den nationalen U16 Etappen:

· 3. Platz Cordenons (Friaul-Julisch Venetien) mit Felix Mutschlechner am 02.08.2025

· 5. Platz Cellatica (Lombardei) mit Matteo Marcolin am 23.08.2025

Mair Sandra und Nina Kirchler haben sich in der Kategorie U14 gut geschlagen und bei den italienischen Meisterschaften in Bellaria den 9. Platz erreicht.

Ein schöner Erfolg für die jungen Athleten des SSV Bruneck, die mit Leidenschaft und Teamgeist überzeugten, und ein starkes Zeichen für den Beach Volleyballsport in Südtirol.