Spielgemeinschaft holt U23-Titel

Toblach – Die Spielgemeinschaft SV Mölten/EV Moritzing/SV Kaltern in der U23 und der EV Niederdorf I in der U19 haben sich gestern im Eisstadion von Toblach zum Eisstock-Italienmeister im Mannschaftsspiel gekürt.

Veranstalter war der SC Welsberg, der die Titelkämpfe zur vollsten Zufriedenheit durchgeführt hat. Die strengen Corona-Regeln konnten dabei vorschriftsgemäß eingehalten werden. Die Eisstock-Italienmeisterschaften im U14- und U16-Mannschaftsspiel am Samstag in Toblach mussten wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Die Titelkämpfe werden Ende Februar oder Anfang März nachgeholt. In der U23 konnte sich die Spielgemeinschaft Mölten/Moritzing/Kaltern nach zwei Niederlagen in den Spielrunden vier und fünf mit Siegen in allen übrigen Spielen an die Spitze setzen und den Titel mit zwölf Punkten mit einem Punkt Vorsprung vor der Spielgemeinschaft Lana/Völs und zwei Punkten vor dem SC Welsberg gewinnen. In der U19 setzte sich der EV Niederdorf I dank der besseren Note vor dem EV Stegen durch. Am kommenden Wochenende finden in Brixen die Eisstock-Italienmeisterschaften der Herren und Damen im Zielwettbewerb statt.

Nachstehend die Wertungen:

U23: 1. SpG SV Mölten/EV Moritzing/SV Kaltern (Fabian Eder, Melanie Eder, Daniel Stuppner, Jan Reiterer) 12 Punkte; 2. SpG EV Lana/SV Völs (Nathalie Schwarz, Paula Gebhard, Patrick Rottensteiner, Daniel Prieth) 11; 3. SC Welsberg (Elias Schönegger, Martin Schönegger, Lorenz Mair, Matthias Oberhammer) 10; 4. EV Lana I 9; 5. ESV Terlan 6/Note 1,083; 6. EV Lana II 6/0,457.

U19: 1. EV Niederdorf I (Patrick Stabinger, Dominik Gruber, Thomas Gruber, Bastian Niederkofler) 8/Note 1,072; 2. EV Stegen 8/0,967; 3. EV Niederdorf II 2.