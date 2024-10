Spitzenspiel zwischen Kitzbühel und Zell am See am Dienstag

Von: mk

Bozen – Nicht weniger als fünf Spiele stehen in der Alps Hockey League am morgigen Dienstag am Programm. Highlight des Spieltags ist das Derby zwischen Tabellenführer Adler Stadtwerke Kitzbühel und dem ersten Verfolger EK Die Zeller Eisbären. Beide Teams trennen zwei Punkte. Außerdem trifft unter anderem SIJ Acroni Jesenice auf Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps.

Mit sechs Siegen in Folge ist der EK Die Zeller Eisbären aktuell das „heißeste“ Team der Liga. Die Salzburger haben als Tabellenzweiter nur noch zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Kitzbühel. Die Tiroler mussten sich am vergangenen Samstag Jesenice zu Hause mit 2:5 geschlagen geben. Es war ihre erste Niederlage nach zuvor vier Siegen am Stück und insgesamt erst ihre zweite Saisonniederlage. Außerdem war es die erste Partie in der laufenden Saison, in welcher der KEC fünf Tore in einem Spiel kassierte. Das Derby zwischen den „Adlern“ und den „Eisbären“ fand in dieser Saison bereits am 28. September statt. Damals setzte sich Kitzbühel zu Hause mit 5:2 durch.

Im zweiten Spitzenspiel des Tages empfängt der Tabellendritte SIJ Acroni Jesenice die Fünftplatzierten Rittner Buam SkyAlps. Beide Teams stehen sich erstmals in der laufenden AHL-Saison gegenüber. Im Continental Cup gab es das Aufeinandertreffen aber bereits, welches Ritten mit 5:3 für sich entscheiden konnte. In der Liga befinden sich beide Teams sehr gut in Form, mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen. Mit bislang lediglich 18 Gegentoren stellt Jesenice die zweitbeste Defensive der Liga, Ritten zum Vergleich kassierte bereits 30 Gegentore.

Eine noch bessere Defensive hat bislang nur Liganeuling KHL Sisak. Die Kroaten kassierten in sieben Spielen 17 Gegentore. In der vergangenen Woche feierten sie zwei klare Siege gegen Bregenzerwald (6:0) und Meran (4:2). Insgesamt musste sich der Tabellenvierte bislang nur zwei Mal nach Verlängerung geschlagen geben. Am Dienstag gastiert Sisak bei den Red Bull Hockey Juniors. Die Salzburger liegen aktuell auf Tabellenplatz zehn und haben momentan drei Punkte Rückstand auf Sisak, bei allerdings bereits sechs mehr ausgetragenen Spielen. Zuletzt kassierten die Juniors vier Niederlagen in Folge.

Vorjahresfinalist S.G. Cortina Hafro sucht weiter nach seiner Form. Am Dienstag gastiert der Tabellenelfte beim Achtplatzierten Hockey Unterland Cavaliers. Beide Teams sind aber nur durch einen Punkt getrennt. Am Samstag setzten sich die Cavaliers in Sterzing mit 4:1 durch. Es war erst ihr zweiter Sieg nach regulärer Spielzeit. Cortina musste sich am Sonntag in der Finalneuauflage Ritten mit 4:5/OT geschlagen geben. Für die Italiener war es bereits die siebente Niederlage im zehnten Spiel. Im ersten Saisonduell zwischen Unterland und Cortina setzten sich die Hausherren aus Neumarkt knapp mit 5:4/OT durch. Daniels Murnieks erzielte in der Overtime den Game-Winner zu Gunsten der Cavaliers.

Außerdem kommt es am Dienstag zum Krisenduell zwischen Schlusslicht EC Bregenzerwald und dem Tabellenzwölften Wipptal Broncos Weihenstephan. Bregenzerwald konnte in dieser Saison bislang nur ein Spiel gewinnen, bei Sterzing sind es deren drei. Vor heimischem Publikum schaffte es der ECB in der laufenden Saison zwei Mal in die Overtime, verlor in dieser aber jeweils, die Broncos feierten zwei ihrer drei Siege in der Fremde.

Alps Hockey League:

Dienstag, 29.10.2024:

19.00 Uhr: SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Referees: HLAVATY, KAINBERGER, Eisl, Preiser. | >> valcome.tv <<

19.00 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – EK Die Zeller Eisbären

Referees: HUBER, MOSCHEN, Ilmer, Strimitzer. | >> valcome.tv <<

19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – KHL Sisak

Referees: OREL, VOICAN, Legat, Wucherer. | >> valcome.tv <<

19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: RUETZ, SPIEGEL, Divis, Rinker. | >> valcome.tv <<

20.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – S.G. Cortina Hafro

Referees: EGGER, RIVIS, Abeltino, Cristeli. | >> valcome.tv <<