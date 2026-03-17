Aktuelle Seite: Home > Sport > Sporting beendet mit 5:0-Drama CL-Erfolgslauf von Bodö/Glimt
Sporting Lissabon zeigte eine starke Retourpartie

Sporting beendet mit 5:0-Drama CL-Erfolgslauf von Bodö/Glimt

Dienstag, 17. März 2026 | 21:27 Uhr
Sporting Lissabon zeigte eine starke Retourpartie
APA/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA
Schriftgröße

Von: apa

Sporting Lissabon hat den Erfolgslauf von Bodö/Glimt in der Fußball-Champions-League beendet und ist nach großer Aufholjagd ins Viertelfinale eingezogen. Die Portugiesen bezwangen Dienstagabend im Rückspiel das norwegische Sensationsteam mit 5:0 nach Verlängerung und machten die 0:3-Hinspielniederlage mehr als wett. Maximiliano Araujo (92.) und Rafael Nel (121.) schossen Sporting spät ins Glück. Gegner in der Runde der letzten acht ist entweder Arsenal oder Leverkusen.

Goncalo Inacio (34.), Pedro Goncalves (61.) und Luis Suarez vom Punkt (78.) hatten mit ihren Toren für eine Overtime gesorgt. Dort hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich und verhinderten das erste CL-Viertelfinale mit norwegischer Beteiligung seit Rosenborg Trondheim 1997. Für Bodö/Glimt geht damit eine Reise voller Überraschungen zu Ende: Der CL-Debütant hatte in der europäischen Königsklasse Manchester City, Atletico Madrid und Inter Mailand besiegt.

Sturmlauf von Sporting

Sporting startete vor den Heimfans im Estadio Jose Alvalade einen Sturmlauf gegen tief stehende Norweger. Doch das Team von Coach Rui Borges vernebelte zunächst eine Reihe guter Chancen – so scheiterte der Kolumbianer Suarez an Keeper Nikita Haikin (11.). Aus einem Eckball fiel schließlich die verdiente Führung: Goncalo Inacio war per Kopf zur Stelle. Auf der Gegenseite zimmerte Odin Björtuft das Leder nach einem Corner mit der Stirn an den portugiesischen Querbalken (42.).

In Hälfte zwei änderte sich nur wenig an der Charakteristik des Spiels, die Lissabonner holten weiter auf: Mit direktem Spiel wurde nach einer Stunde die Defensive der Norweger lehrbuchmäßig ausgehebelt, Pedro Goncalves veredelte den Angriff zum 2:0. Ein Handspiel von Fredrik Björkan führte eine Viertelstunde später zum Elfmeter für die Gastgeber. Das nutzte Suarez, um das Duell auf Gleichstand zu stellen. Der eingewechselte Nuno Santos traf kurz darauf nur die Stange (83.). Die Entscheidung fiel schließlich in der Verlängerung, in der Araujo und Rafael Nel alles klar machten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
Kommentare
83
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
Steigende Treibstoffpreise spülen richtig Knete in die Staatskasse
Kommentare
56
Steigende Treibstoffpreise spülen richtig Knete in die Staatskasse
“Wir haben ein Landhaus in der Toskana gebucht”
Kommentare
43
“Wir haben ein Landhaus in der Toskana gebucht”
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Kommentare
43
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Neuer Campingplatz in Reischach eckt an
Kommentare
41
Neuer Campingplatz in Reischach eckt an
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 