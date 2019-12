Sportliche Weihnachten

Bozen – Großen Anklang fand die traditionelle Kinder-Weihnachtsfeier der Sektion Fußball im Haslacher Sportverein (HSV). Rund 140 Eltern und Kinder fanden sich im Pfarrzentrum St. Gertraud in Haslach ein. Dabei wurde auch ein Rückblick auf das abgelaufene Jahr gehalten.

Sichtlich zufrieden zeigten sich HSV-Präsident Arthur Bertagnolli und Sektionsleiter Dieter Obexer mit der Entwicklung im Jugendsektor: „Unsere Fußball-Jugend boomt. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Einschreibungen rasant zugenommen. Das zeigt, dass unser Angebot – familiäres Ambiente, gut ausgebildete Trainer und günstige Mitgliedsbeiträge – gut angenommen wird“, erklärt Präsident Bertagnolli.

Auch sportlich läuft im Jugendsektor alles rund, wenngleich nicht alle sechs Jugendmannschaften in der Tabelle im Spitzenfeld anzutreffen sind. „Über 100 Kinder und Jugendliche geben auf dem Rasen ihr Bestes, von der U6 bis zur U15. Bei allen Mannschaften sind bereits nach der Hinrunde deutliche Fortschritte zu erkennen“, so Obexer.

Besonders freut es die HSV-Verantwortlichen, dass nach langer Zeit wieder Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen in die Erste Mannschaft aufrücken. „Zwei bis drei Spieler der U15 werden kommende Saison die Vorbereitung mit der Ersten Mannschaft absolvieren. Schrittweise werden die Nachwuchstalente in der Amateurmannschaft Fuß fassen,“ ist Obexer überzeugt.

Am Ende der Weihnachtsfeier erhielten die Kinder noch ein kleines Geschenk in Form einer Trinkflasche ausgehändigt. Jetzt geht es vorerst in die Winterpause. Diese währt jedoch noch kurz, denn bereits für den 20. Jänner ist der Rückrunden-Trainingsauftakt geplant.