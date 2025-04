Springreiter Kühner bei Weltcupfinale Prüfungszweiter

Von: APA/sda

Max Kühner hat am Freitag beim Weltcupfinale der Springreiter in der Prüfung mit Stechen den zweiten Platz belegt. Mit Elektric Blue musste er sich in Basel beim fehlerfreien Ritt in 42,32 Sekunden nur dem Schweizer Martin Fuchs (Leone Jei/40,77) beugen. Auf Platz drei landete Alessandra Volpi (USA/Gipsy Love/45,78). In der Zwischenwertung führt der Franzose Julien Epaillard, Kühner ist Achter. Am Sonntag stehen die entscheidenden zwei Umgänge an.