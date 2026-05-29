Spurs erzwingen Entscheidungsspiel im NBA-Halbfinale

Von: APA/dpa

Die San Antonio Spurs um den französischen Ausnahme-Basketballer Victor Wembanyama haben auf dem Weg in die NBA-Finals ein entscheidendes siebentes Spiel erzwungen. Gegen die Oklahoma City Thunder gewann das Team aus dem US-Bundesstaat Texas vor eigenem Publikum überlegen 118:91. Die Entscheidung fällt nun in Oklahoma City in der Nacht auf Sonntag (2.00 Uhr MESZ). Für OKC wäre es nach dem Titel in der vergangenen Saison die zweite Final-Teilnahme hintereinander.

Die Spurs waren seit ihrer Meisterschaft 2014 nicht mehr dabei. In den Finals warten die New York Knicks als Gegner. Die Niederlage des Titelverteidigers in San Antonio war mit 27 Punkten Abstand die bisher klarste Begegnung der Serie. OKC-Star Shai Gilgeous-Alexander hatte einen für seine Verhältnisse schwachen Abend und kam auf lediglich 15 Punkte. Er war damit aber dennoch der gefährlichste Spieler seines Teams.

Auf der Gegenseite war Wembanyama wieder der Dreh- und Angelpunkt für die Spurs. Der 22-Jährige verbuchte 28 Punkte, zehn Rebounds und drei Blocks. Er erledigte damit den Auftrag seines Trainers Mitch Johnson, der seinen 2,24 m großen Star zuvor kritisiert hatte. Nach im Schnitt mehr als 20 Rebounds in den beiden ersten Partien der Serie war Wembanyama in den Spielen drei, vier und fünf auf lediglich sechs Rebounds im Schnitt gekommen.