SSV Loacker Bozen Volksbank erlebt einen Tag zum Vergessen in Meran

Meran – So hat sich der SSV Loacker Bozen Volksbank das Südtiroler Derby gegen Alperia Meran nicht vorgestellt. Ohne den angeschlagenen Kapitän und Leistungsträger Dean Turkovic mussten sich die Weiß-Roten deutlich mit 38:24 geschlagen geben.

Vom Anpfiff an verlief die Partie alles andere als nach Wunsch für den SSV Loacker Bozen Volksbank. Die Gastgeber aus Meran lagen bereits nach fünf Minuten mit drei Toren in Führung (4:1), weil Lorenzo Martelli im Kasten der Meraner alles abwehrte, was auf ihn zuflog. Dabei machte sich vor allem die Abwesenheit von Dean Turkovic bemerkbar: Der Kapitän des SSV Bozen musste aufgrund einer Adduktoren-Verletzung auf der Bank Platz nehmen und konnte von Trainer Mario Sporcic im Derby gar nicht eingesetzt werden.

Das wirkte sich fatal auf das Bozner Offensivspiel aus. Statt Turkovic nahm zwar Emmanouil Ladakis die Verantwortung als Spielmacher und Top-Torjäger (sieben Treffer bis zum Seitenwechsel), doch auch das war zu wenig. Alperia Meran nutzte nämlich jede Unsicherheit, jeden Abwehrfehler des SSV Bozen aus und schoss sich regelrecht in einen Rausch. Nach 15 Minuten stand es 12:4 für die Gastgeber und an der deutlichen Führung sollte sich auch bis zum Seitenwechsel nicht viel ändern. Beim Stand von 13:21 aus Sicht des SSV Loacker Bozen Volksbank ging es in die Kabinen.

Keine Überraschungen in Halbzeit zwei

Wer auf eine Bozner Aufholjagd hoffte, der wurde enttäuscht. Diesen Sieg ließ sich Alperia Meran nämlich nicht mehr nehmen. Auch wenn der SSV Loacker Bozen Volksbank zwischenzeitlich eine Reaktion zeigte und sich vor allem die junge Garde um Jonas Walcher beweisen konnte, konnte Meran den großen Vorsprung stets halten.

Mal verkürzte der SSV Loacker Bozen Volksbank den Rückstand auf sechs Tore, mal baute Alperia Meran seine Führung auf einen doppelstelligen Betrag aus. Das Ergebnis pendelte zu Beginn der zweiten Halbzeit hin und her, an der ersten Niederlage in der Rückrunde für die Weiß-Roten gab es aber ohnehin nichts mehr zu rütteln. Dass das Endergebnis schließlich 24:38 betrug, war auch der Körpersprache der Bozner geschuldet. Zahlreiche Akteure hatten das Spiel nämlich schon längst aufgegeben.

Die Sporcic-Truppe wird seinen Blick nun auf die kommende Woche richten, in der gleich zwei schwierige Spiele anstehen: Am Mittwoch das Nachholspiel gegen Pressano, am Samstag das Duell gegen den Tabellenführer Junior Fasano.

Die Stimmen zum Spiel:

Mario Sporcic (Trainer SSV Loacker Bozen Volksbank): „Wir hatten heute viel zu große Schwierigkeiten, so riskieren wir die Playouts. Das war eine katastrophale Leistung. Wir haben auf dem Feld nicht das umgesetzt, was wir eigentlich wollten. Den Ausfällen zum Trotz war das heute einfach viel zu wenig.“

Alperia Meran – SSV Loacker Bozen Volksbank 38:24 (21:13)

Alperia Meran: Meletti 1, Coppola, Martelli; Alex Freund 1, Prantner 6, Visentin 2, Andreas Stricker 1, Maurberger 2/1, Felix Freund, Petricevic 3, Durnwalder, Lukas Stricker 4/3, Cuello 7, Vrdoljak 3, Martini 8. Trainer: Jürgen Prantner

SSV Loacker Bozen Volksbank: Hermones, Rottensteiner; Gaeta 2, Ladakis 8/2, Walcher 2, Pasini 2, Plattner, Mathà 1, Niksiar 1, Cantore 2, Turkovic, Gligic 3, Gasser, Mizzoni 3. Trainer: Mario Sporcic

Schiedsrichter: Carrino Marcello/Pellegrini Stefano