St. Pauli verliert auch 3. Spiel – 1:3 bei Augsburg

Boukhalfa und Co. suchen noch die Siegerstraße

Von: APA/dpa

Aufsteiger FC St. Pauli steht wie der VfL Bochum und Holstein Kiel nach drei Runden in der deutschen Fußball-Bundesliga punktlos da. Der Arbeitgeber des nicht eingesetzten Abwehrspielers David Nemeth zog am Sonntag im Auswärtsspiel beim FC Augsburg mit 1:3 den Kürzeren. Für die Augsburger war es der erste Saisonsieg, sie halten nun bei vier Zählern und zeigten nach dem 0:4 in Heidenheim eine Reaktion. Marius Wolf (47.), Phillip Tietz (66.) und Yusuf Kabadayi (96.) trafen.