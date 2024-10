St. Pölten in CL gegen Manchester knapp an Sensation vorbei

Von: apa

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten haben in der 2. Runde der Frauen-Champions-League eine kleine Sensation knapp verpasst. Der österreichische Meister unterlag am Mittwochabend in der Wiener Generali-Arena dem englischen Vizemeister Manchester City trotz 2:1-Führung mit 2:3 (1:1). Der Siegtreffer der Gäste fiel erst in der 80. Minute. Nach dem 0:2 vor einer Woche bei Hammarby IF bleibt die Elf von Trainerin Liese Brancao vorerst weiter ohne Punkte in der Königsklasse.

Die Engländerinnen waren mit einem 2:0-Auftaktsieg gegen Titelverteidiger FC Barcelona im Gepäck nach Wien gereist und gingen früh in Führung. Vor der St. Pöltener Clubrekordkulisse von 3.116 Zuschauern im Wiener Ausweichquartier – die NV-Arena kann wegen Hochwasserschäden auf europäischer Bühne derzeit nicht genutzt werden – zog Alanna Kennedy aus gut 25 m ab, der Ball klatschte von der Innenstange ins Tor (5.). SKN-Torhüterin Carina Schlüter war dabei ohne Chance.

In der Folge spielten die Niederösterreicherinnen gut mit und fanden ihrerseits eine Chance durch Kamila Dubcova vor (14.), Keeperin Khiara Keating war aber auf dem Posten. Schlüter hielt danach ihr Team gegen Laura Brown mit einer starken Parade im Spiel (33.), zwei Mal rettete Aluminium (33., 37.). Ein Patzer von Europameisterin und Vizeweltmeisterin Alex Greenwood eröffnete Mateja Zver eine Chance, ihr Schuss wurde abgefälscht (40.). Der fällige Corner brachte den Ausgleich: Melanie Brunnthaler nutzte die Unordnung im Strafraum und schoss aus kurzer Distanz zum 1:1 ein (40.).

City-Coach Gareth Taylor, der einige seiner Stammspielerinnen zunächst auf der Bank gelassen hatte, wechselte für die zweite Hälfte seine Starstürmerin Khadija Shaw ein. Die Partie blieb aber offen, St. Pölten hielt dagegen. Zunächst rettete Schlüter glänzend bei einem Distanzschuss von Mary Fowler (51.), dann gelang auf der Gegenseite sogar die Führung. Ein Schuss von Sarah Mattner landete bei Dubcova, die den Ball stark annahm, sich drehte und mit links sehenswert volley einnetzte (53.).

Die Antwort der Favoritinnen ließ nicht lange warten. Eine Flanke von Chloe Kelly landete bei Aoba Fujino, die Schlüter keine Chance ließ (57.). Manchester drückte nun, aber St. Pölten schaffte immer wieder gute Konterangriffe. Bei einem davon ließ Melike Pekel eine gute Gelegenheit liegen (69.). Aus einer Standardsituation fiel dann die Entscheidung zugunsten von City. Schlüter berechnete einen Eckball falsch, das rächte sich, Fowler war mit dem Kopf zur Stelle (80.).

Das Team von der Insel verwaltete den Vorsprung in der Folge souverän und hält somit beim Punktemaximum von sechs Zählern. Für die Brancao-Truppe steht in der Königsklasse als nächstes am 12. November (18.45 Uhr) das Highlight bei CL-Sieger FC Barcelona an.