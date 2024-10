Stade Brest knöpft Leverkusen in CL einen Punkt ab

Von: apa

Nach Erfolgen über Sturm Graz und Salzburg hat Stade Brest auch am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase gepunktet. Das französische Überraschungsteam knöpfte dem deutschen Fußballmeister Bayer Leverkusen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden ab. Beide Teams halten damit bei sieben Punkten. Im Parallelspiel kam Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo trotz klarer Überlegenheit nicht über ein torloses Remis zuhause gegen Celtic Glasgow hinaus.

Auch ohne den angeschlagenen Torjäger Victor Boniface, der am Samstag nach seinem Siegtor in der Bundesliga in einen Autounfall verwickelt war und sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, ging Leverkusen in Führung. Florian Wirtz traf per Flachschuss (24.). Noch vor der Pause glich Pierre Lees-Melou (39.) für Brest aus. In der Schlussphase drückte Bayer noch auf den Siegtreffer, hoffte vergeblich auf einen Elfmeterpfiff und musste sich dann mit der Punkteteilung zufriedengeben.