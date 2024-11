Starke Foxes bezwingen Graz

Von: ka

Bozen – Fünfter Sieg in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der dank eines 3:2-Sieges gegen die Graz99ers weiterhin an der Spitze der ICE Hockey League steht. Vor über 3.000 Zuschauern in der Sparkasse Arena zeigten die Weiß-Roten eine wiedererstarkte Leistung im Powerplay und Penalty Killing und sicherten sich drei äußerst wichtige Punkte. Damit endet ein nahezu perfektes Wochenende mit 5 von 6 möglichen Punkten innerhalb von 24 Stunden. Nächste Woche stehen für Frank und Co. Spiele in Asiago (Mittwochabend), Linz (Freitagabend live auf DAZN) und ein Heimspiel gegen Olimpija (Sonntag beim Marlene Family Day) an.

Coach Glen Hanlon setzte auf dieselbe Aufstellung wie gegen den KAC, mit Ausnahme des Torhüters: Harvey begann zwischen den Pfosten. Marchetti (Rotation) und Christoffer (letzter Spieltag seiner Sperre) fehlten.

Das Spiel begann und nach nur 1 Minute und 56 Sekunden ging Graz in Führung: Ein Rückhandschuss von Roy wurde von Velas Schläger ins Tor abgefälscht. Die Foxes brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu finden, aber dann hatte Salinitri die erste große Ausgleichschance, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Gunnarsson. Die Weiß-Roten erhöhten den Druck und nutzten ihr erstes Powerplay zum 1:1-Ausgleich: Gazleys flacher Schuss wurde von DiGiacinto vor dem Tor ins Netz abgefälscht – sein sechstes Saisontor. Kurz darauf bekamen die Foxes erneut Überzahl, nachdem Holzer ein Foul an DiGiacinto begangen hatte. In der 14. Minute fand Finoro McClure im Slot, der Kanadier erzielte im Fallen per Rückhand das 2:1. Nach einem erfolgreichen Penalty Killing vergaben die Hausherren kurz vor Drittelende eine Großchance, als Finoro das fast leere Tor verfehlte.

Im zweiten Drittel übernahm Graz zeitweise die Kontrolle und drängte die Foxes tief in deren Verteidigungszone. Die 99ers wurden durch Huber gefährlich, der aus dem Slot den Pfosten traf. Bozen versuchte zu antworten, aber Gunnarsson parierte stark gegen Helewka, Bradley und McClure. In der 33. Minute glich Graz aus: Schiechl setzte sich durch, der Puck landete bei Harnisch, der aus kurzer Distanz traf. Die Weiß-Roten sorgten in den Schlusssekunden des Drittels noch einmal für Gefahr, als Helewka knapp am erneuten Führungstreffer scheiterte.

Der entscheidende Treffer fiel nach 1 Minute und 33 Sekunden im letzten Drittel: Salinitri wurde vor Gunnarssons Tor vergessen und lenkte Bradleys Distanzschuss ins Netz. Anschließend verteidigten die Foxes entschlossen und zeigten ein herausragendes Penalty Killing. Graz konnte dreimal in Überzahl agieren, blieb aber ohne Erfolg, auch dank eines überragenden Harvey im Tor, der insbesondere eine Doppelchance von Gooch und Huber vereitelte. Die Weiß-Roten hätten das Spiel mit einem weiteren Powerplay-Tor entscheiden können, doch Frigo traf nur den Pfosten. In der Schlussphase holten die Foxes mit einem Foul an Helewka eine weitere Überzahl heraus und brachten den Sieg sicher nach Hause.

HCB Südtirol Alperia – Graz99ers 3 – 2 [2-1; 0-1; 1-0]

Tore: 01:56 Marcus Vela (0-1); 12:07 Cristiano DiGiacinto PP1 (1-1); 13:33 Brad McClure PP1 (2-1); 32:43 Tim Harnisch (2-2); 41:33 Anthony Salinitri (3-2)

Torschüsse: 34-31

Strafminuten: 8-10

Schiedsrichter: Huber, Zrnic / Mantovani, Rigoni

Zuschauer: 3.052