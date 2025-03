Starke Leistung nicht belohnt: Rittner kassieren 3:4-Niederlage

Von: ka

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend in Spiel 3 der Halbfinalserie gegen HDD SIJ Acroni Jesenice wie schon im ersten Aufeinandertreffen in der Verlängerung den Kürzeren gezogen. Die Südtiroler mussten sich vor eigenem Publikum 3:4 geschlagen geben. Rittens Ethan Szypula knackte in dieser Partie mit einem Assist und einem Tor als erster Spieler die 100-Punkte-Marke in der Alps Hockey League und schrieb damit Eishockeygeschichte.

Verlieren verboten! So konnte man die Marschroute für die Rittner Buam Skyapls vor Spiel 3 der Halbfinalserie gegen Jesenice zusammenfassen. Die Blau-Roten mussten im wichtigen Heimspiel gleich auf mehrere Spieler verzichten, darunter Diego Cuglietta, Markus Spinell und Michael Lang. Die Gäste aus Slowenien erwischten den besseren Start und durften nach 3.15 Minuten zum ersten Mal jubeln. Urukalo bediente Valtola mustergütig, der aus spitzem Winkel keine Mühe hatte, ins Rittner Gehäuse einzuschieben. Die Partie blieb in der Folge ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Jesenice. Richtig gute Chancen gab es aber weder für die Stahlstädter, noch für den Südtiroler Klub. In der 12. Minute kamen die Gastgeber dennoch zum Ausgleich. Im ersten Powerplay der Begegnung bediente Szypula den freistehenden Insam, der zum 1:1 einnetzte. Sein 21. Saisontreffer – ein ganz wichtiger. Und für Szypula Skorerpunkt Nummer 99 in der laufenden Meisterschaft. Danach hatten die Rittner Buam ihre beste Phase, Treffer gelang ihnen bis zur ersten Sirene aber keiner mehr.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieb das Tempo hoch. Die Partie war sehr gefällig, auch wenn es weiterhin nicht sehr viele Chancen gab. Aus einer der wenigen Möglichkeiten erzielte Robert Öhler das 2:1 (31.41), als er einen Madsen-Kracher unhaltbar abfälschte. Die Rittner Buam gingen damit zum ersten Mal in dieser Serie gegen Jesenice in Front. Auf der Gegenseite knallten die slowenischen Gäste den Puck wenig später an die Querlatte, ehe es kurz vor dem Ende des Mitteldrittels noch eine 2+2-Minuten-Strafe für Marzolini wegen eines hohen Stocks gab. Kurz davor hatten die Unparteiischen eine ähnliche Situation an Larsen noch übersehen. Treffer gelang Jesenice in 2.10 Minuten mit einem Mann mehr keiner.

Das Schlussdrittel begann das Team von Jamie Russell mit den restlichen 1.50 Minuten in Unterzahl, überstand diese Situation aber schadlos. In der 48. Minute durften sich die Fans in der Ritten Arena über das 3:1 durch Ethan Szypula freuen, der damit Eishockeygeschichte schrieb. Denn es war sein 100. Skorerpunkt in der laufenden Saison in der Alps Hockey League. Sechs Minuten vor Ende des dritten Spielabschnitts verkürzten die Gäste auf 2:3, als Prostor einen Abpraller verwertete. Für die Slowenen kam es noch besser, denn 106 Sekunden vor der Sirene erzielten sie in Überzahl mit Brus den Ausgleich. Beim verdeckten Schuss ins Kreuzeck der Nummer 71 von Jesenice war Furlong chancenlos. Also ging es wie schon in Spiel 1 der Halbfinalserie am Dienstag in die Verlängerung.

In der Overtime spielten beide Teams mit offenem Visier – und Jesenice hatte das bessere Ende für sich. Nach 65.20 Minuten erzielte Slibar das „goldene“ 4:3, das für den slowenischen Klub die Final-Tür ganz weit aufstößt. Am Dienstag steigt in Jesenice Spiel 4 der Halbfinalserie, Anpfiff ist um 19 Uhr.

Alps Hockey League, Playoff-Halbfinale – Spiel 3

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice 3:4 OT (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Tore: 0:1 Valtola (3.15), 1:1 Marco Insam (11.38/PP), 2:1 Robert Öhler (31.41), 3:1 Ethan Szypula (47.27), 3:2 Prostor (53.56), 3:3 Brus (58.14/PP), 3:4 Slibar (65.20)

Stand in der Halbfinalserie: 0:3 (1:2 OT, 2:3, 3:4 OT)