Starke Südtiroler Leistungen in Mantua

Von: mk

Mantua – Mit insgesamt 244 Fahrern ging am vergangenen Sonntag in Mantua der dritte Lauf zur Motocross-Nord-Ostmeisterschaft über die Bühne. Auf der traditionsreichen Strecke in der Lombardei zeigten sich die Südtiroler Piloten in starker Form und konnten in mehreren Klassen beachtliche Ergebnisse einfahren.

Besonders erfolgreich verlief das Rennen für Elias Eder vom MC Evergreen, der in der Klasse Cadetti 65 einen souveränen Sieg einfuhr. Felix Tschager (Alp-Riders Meran) belegte Rang 12. In der Junior-85-Kategorie landete Jakob Gamperieder (Alp-Riders Meran) auf dem starken dritten Platz und schaffte damit den Sprung aufs Podest. Matteo Benamati (MC Arco) wurde Elfter.

Auch in der Junior-125-Klasse mischte ein Südtiroler vorne mit: Lukas Messner (MAC Brixen) belegte einen guten siebten Rang. In der Challenge MX2-Kategorie kamen Gianluca Lira (TTS) und Harald Buchschwenter (Ferlu Racing) auf die Plätze 11 und 21. Hannes Pfattner (Alp-Riders Meran) wurde 13. in der Rider MX2.

Bei den Expert-Fahrern landete Dominik Varotto (Ferlu Racing) in der MX2-Klasse auf Rang 18. Eine starke Leistung zeigte Georg Falser (Ferlu Racing) in der Expert MX1-Kategorie mit einem guten vierten Platz. In den Veteranenklassen fuhr Mario Franzoi (Ferlu Racing) in der Veteran Open auf Rang 7, Davide Varotto (Ferlu Racing) belegte in der Superveteran Open ebenfalls den siebten Platz.

Ein weiteres Podium gab es für Norbert Lantschner (MC Evergreen), der in der Master Open Dritter wurde. Maurizio Lubian (Ferlu Racing) kam als Zehnter ins Ziel.