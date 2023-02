Starke und gesunde Kinder

Bozen – Was Kinder wirklich stark macht und was sie gesund hält? Mit diesen Fragen wird sich Frau Prof. Dr. Renate Zimmer am Dienstag, 14. März in einem Online-Vortrag des Verbandes der Sportvereine Südtirols (VSS) befassen. Am kostenlosen Vortrag darf jeder Interessierte teilnehmen.

Dem VSS ist Sport und Bewegung für Kinder ein großes Anliegen, denn Bewegung und Sport sind Voraussetzungen für Bildung und Gesundheit. Kindern stehen heute viele digitale Medien zur Verfügung, die ihnen Information, Spaß und Unterhaltung bieten. Aber: Wie wirkt sich dies auf die kindliche Entwicklung, auf ihre Gesundheit und den Aufbau sozial-emotionaler Kompetenzen aus?

Mit dieser und weiteren Fragen wird sich Frau Prof. Dr. Renate Zimmer im Online-Vortrag befassen und Wege aufzeigen, wie über Sport und Bewegung die psychosozialen Ressourcen unterstützt und Kinder schon früh einen aktiven, gesunden Lebensstil entwickeln können. Dabei haben auch die Sportvereine, die Trainer und Betreuer eine wichtige Aufgabe, da sie in der Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen eine besondere Rolle spielen.

Der kostenlose Online-Vortrag findet am Dienstag, 14. März 2023 mit Beginn um 18.30 Uhr statt. Interessierte finden das Anmeldeformular und weitere Informationen auf der Webseite des VSS.