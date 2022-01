Starke Wölfe punkten auch gegen Salzburg

Bruneck – Es ist alles angerichtet für einen echten Eishockeyleckerbissen in der Intercable Arena im ersten Spiel des Jahres 2022: Ausverkauftes Haus, die Wölfe haben einen sehr guten Lauf mit 8 Siegen in den letzten 11 Spielen und zu Gast ist kein Geringerer als der souveräne Tabellenführer und Team der Stunde Red Bull Salzburg, der mit einer beeindruckenden Serie von 8 Siegen en suite im Gepäck ins Pustertal reist. Die letzte Niederlage der Bullen datiert vom 3. Dezember her und zwar gegen den… HC Pustertal (3:4 n.P.), für genügend sportlichen Zündstoff ist also gesorgt. Beim HCP fehlt lediglich der im Innsbruck-Spiel verletzt ausgeschiedene Anthony Bardaro, für ihn rückt Raphi Andergassen in die erste Linie auf. Auch Salzburg kann mit Ausnahme der U20 Nationalspieler in Bestbesetzung antreten.

Das Startdrittel wird den Vorschusslorbeeren voll gerecht, beide Teams legen ein horrendes Tempo vor und es entwickelt sich ein packendes Match. Die Wölfe starten wie aus der Pistole geschossen, kurz nach Spielbeginn kann JP Lamoureux eine gefährliche Aktion von Hanna entschärfen, bereits nach einer Minute luchst jedoch Carey dem Salzburger Tormann den Puck hinter dem Kasten ab und bedient Andergassen, der die Scheibe nur mehr in den leeren Kasten einzudrücken braucht – 1:0 und die Arena steht erstmals Kopf. Es folgt noch ein starkes Powerplay für die Hausherren, in dem Carey, Andergassen und Gerlach nur haarscharf am zweiten Treffer für die Hausherren vorbeischrammen, in der Folge finden jedoch auch die favorisierten Bullen ins Spiel: Raffl, Ty Loney (aus einem Gestochere) sowie TJ Brennan und Benjamin Nissner im Powerplay können Tomas Sholl jedoch nicht überwinden, der HCP kontert mit Hannoun, Ivan Deluca sowie einer brandgefährlichen Kombination von Andergassen und Harju, es bleibt jedoch bei der verdienten 1:0 Führung nach einem hochklassigen Startdrittel.

Im Mitteldrittel starten die Mannschaften etwas verhaltener, nach 5 Minuten steigt jedoch der Druck der Gäste. Zunächst schießt Wukowits Sholl mit zwei gefährlichen Abschlüssen warm und bei einem Powerplay der Bullen kurz darauf wächst der HCP Schlussmann über sich hinaus, als er bei einem brandgefährlichen Diagonalschuss von Scharfschütze TJ Brennan mit dem Schoner klärt und auch eine Rakete von Raffl entschärft. Nach Drittelmitte kommt auch der HCP zu einem Powerplay, dieses funktioniert jedoch nicht wie gewohnt und so hat Salzburg bei einem 1 gegen 0 Konter von Peter Schneider die größte Torchance, Sholl bleibt jedoch erneut Sieger. Der Ausgleichstreffer liegt nun jedoch in der Luft und in der 34. Minute ist es so weit: Wukowits zieht von der blauen Linie ab und der direkt vor Sholl postierte Baltram fälscht unhaltbar ab – 1:1. In der Schlussphase des Mitteldrittels kommen die Wölfe wieder besser ins Spiel, eine Doppelchance von Mantinger und Caruso kann JP Lamoureux jedoch mit Mühe zunichtemachen und so geht es mit dem Unentschieden zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussdrittel sind die beiden Mannschaften zunächst darauf bedacht ihren Kasten sauber zu halten, erst als die Schiris nach einem fragwürdigen Pfiff Caruso auf die Strafbank schicken wird es gefährlich vor dem Wölfetor und Heinrich erzielt praktisch mit der ersten Chance im Schlussabschnitt die Gästeführung durch einen Schlagschuss von der blauen Linie, bei dem Sholl die Sicht verstellt ist. Der HCP reagiert, in der 51. Minute scheitert Gerlach noch aus kurzer Distanz an Lamoureux, aber vier Minuten später startet die dritte Linie einen ihrer gefürchteten Blitzangriffe und Hannoun schießt nach einem großartigen Pass von Stukel den verdienten Ausgleich. In den verbleibenden Minuten haben Wukowits für die Gäste und Carey auf Seiten des HCP noch die Entscheidung auf der Schaufel, die Torhüter bleiben jedoch Sieger und so geht es bereits zum vierten Mal zwischen diesen beiden Mannschaften in die Verlängerung. Diese dauert gerade mal eine Minute, denn dann sorgt Bullen-Kapitän Raffl mit einem Schuss aus dem slot für den plötzlichen Tod der Hausherren. Das Heimpublikum verabschiedet seine Mannschaft trotzdem mit großem Applaus in die Kabinen.

Weiter geht es bereits am Dienstag um 19.45 Uhr mit dem nächsten Heimspiel in der Intercable Arena gegen die Dornbirn Bulldogs. Mit den Vorarlbergern hat der HCP nach der 0:5 Klatsche am vergangenen Dienstag noch eine Rechnung offen, mit der stimmgewaltigen Unterstützung der Rienzkurve sollte eine Revanche auf jeden Fall im Bereich des Möglichen sein!