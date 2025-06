Starke Zeiten, aber kleine Fehler in Ivrea

Von: luk

Ivrea – Die dritte Etappe des ECA Junior Slalom Cups fand am Wochenende unter optimalen Bedingungen in Ivrea (Piemont) statt. Bei einem hochkarätig besetzten Jugendfeld mit starker internationaler Beteiligung nutzten zahlreiche Nationalmannschaften das Rennen zur finalen Vorbereitung auf die Junioren-Weltmeisterschaft in Foix (Frankreich).

Auch das Team des SC Meran/Raika-Torggler war mit mehreren Athleten vertreten. Für das beste Meraner Ergebnis sorgte Annika Zoe Senoner: Die U18-Athletin erreichte am Samstag im Kajak-Einer den dritten Platz – nur 4,23 Sekunden hinter der Siegerin Isabel Lovato, wobei vier Strafsekunden über den möglichen Sieg entschieden. Bereits in der Vorwoche in Valstagna hatte Senoner einen Podestplatz errungen. In derselben Kategorie belegten Sara Furlan Rang sieben und Alice Gravino Platz 17. Lars Aaron Senoner wurde im Kajak-Einer der U16 Achter und im Canadier-Einer 13.

Am Sonntag fand ein Speed Slalom statt, kleinere Fehler der SC Meran Athleten verhinderten eine weitere Podestplatzierung. Annika Senoner wurde Siebte, Sara Furlan belegte Rang 13 und Alice Gravino erneut Platz 17. Lars Aaron Senoner erreichte im C1 der U16 Rang elf und verpasste im K1 als 31. den Finaleinzug. Jakob Tribus kam auf die Plätze 34 (Samstag) und 35 (Sonntag).

Auch Carolin Schaller nutzte das Wochenende zu Trainingszwecken und trat im offenen Rennen der allgemeinen Klasse an. Sie überzeugte mit einem zweiten Platz am Samstag und Rang drei am Sonntag.

„Ich freue mich über die sehr schnellen Zeiten unserer WM-Teilnehmer. Sie haben damit bewiesen, dass sie im Spitzenfeld mithalten können. Leider haben uns kleine Fehler einige Topplatzierungen gekostet – im modernen Kanuslalomsport, der mit viel Risiko gefahren wird, ist das schnell passiert“, so Trainer Stefan Senoner.

Beim kommenden Europacup-Rennen in Flattach (Österreich) werden mit Marian Drescher und Jacopo Vincentini zwei andere SCM-Athleten an den Start gehen. Die WM-Teilnehmer legen eine Pause ein, bevor es zur Weltmeisterschaft nach Foix (Frankreich) geht.