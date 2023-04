Start des VSS/Raiffeisen Senior Golf Cups 2023

Lana – Die Begeisterung für den Golfsport in Südtirol ist groß. Im Jahr 2023 wird bereits die 15. Saison des VSS/Raiffeisen Senior Golf Cup veranstaltet. Das erste Turnier für die VSS-Seniorengolfer findet am 4. Mai in Lana statt und der Abschluss wird am 14. September im Golf Club Petersberg ausgetragen.

Seit 15 Jahren ist die Begeisterung für den VSS/Raiffeisen Senior Golf Cup ungebrochen. Kein Wunder, denn Golf ist gesund und das regelmäßige Spiel und der soziale Austausch mit Freunden trägt positiv zum guten Leben bei. In der 15. Saison des Golf Cups wird den Golfsportfans wieder eine umfangreiche Serie geboten. Insgesamt stehen zehn verschiedene Turniere auf dem Kalender. Der Auftakt findet auch in diesem Jahr im Golf Club Lana statt. Danach führt es die Seniorengolfer durch das ganze Land. Auf dem Programm stehen Turniere in Eppan, im Passeiertal, in St. Vigil, im Gadertal, in Reischach, in Petersberg und beim Karerpass. Zudem wird auch ein offizielles Turnier außerhalb der Landesgrenzen in Sarnonico ausgetragen.

Das Abschlussturnier „VSS/Raiffeisen Senior Golf Champions Trophy” im Golf Club Petersberg wird mit einer eigenen Wertung durchgeführt und teilnahmeberechtigt sind dabei alle Spieler*innen, welche an einem Turnier der Serie teilgenommen haben. Im Anschluss zum Finalturnier werden auch die Gesamtsieger der Serie prämiert. „15 Jahre VSS/Raiffeisen Senior Golf Cup ist eine große Leistung aller Beteiligten und Verantwortlichen. Ich wünsche allen Teilnehmer*innen bei der diesjährigen Saison schöne Spiele“, erklärt Koordinator Paul Fischnaller.

Die Broschüre zur beliebten Golfserie steht auf der VSS-Webseite als Download bereit und kann auch in der VSS-Geschäftsstelle kostenlos abgeholt werden.

Termine VSS/Raiffeisen Senior Golf Cup:

· 4. Mai 2023 – Golf Club Lana

· 18. Mai 2023 – Golf Club Eppan

· 1. Juni 2023 – Golf Club Passeier.Meran

· 15. Juni 2023 – Golf Club St. Vigil Seis

· 29. Juni 2023 – Golf Club Alta Badia

· 13. Juli 2023 – Golf Club Pustertal

· 20. Juli 2023 – Golf Club Petersberg

· 10. August 2023 – Golf Club Carezza

· 31. August 2023 – Golf Club Dolomiti-Sarnonico

· 14. September 2023 – Golf Club Petersberg Abschlussturnier „VSS/Raiffeisen Senior Golf Champions Trophy”