Start für “Bike cream challenge”

Fahrradfahren ist nicht nur gesund, günstig und gut für die Umwelt, sondern macht auch Spaß. Dadurch ist das Rad vielerorts die perfekte Alternative zum Auto, besonders im Alltag. Davon können sich alle in Südtirol bei der Aktionswoche von Samstag, 31. Juli bis Freitag, 6. August selbst überzeugen. “Die ‘bike cream challenge’ soll nicht nur Spaß machen, sondern auch zeigen, wie bequem das Fahrradfahren im Alltag ist. Alle Südtirolerinnen und Südtiroler können mitmachen, indem sie während der Aktionswoche das Fahrrad für verschiedene Alltagsaktivitäten nutzen. Als Belohnung für den Einsatz gibt es am Ende eine leckere Kugel Eis”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Wie kann man teilnehmen? Wer sich seine Kugel Eis abholen will, muss mindestens drei von sieben Aufgaben bestehen. Die Reihenfolge ist dabei ganz unerheblich, wobei auch die Radfahrt am letzten Aktionstag, um die Kugel Eis abzuholen, zählt. Wichtig ist jedoch, dass die Challenges an unterschiedlichen Tagen bestritten und per Foto oder Video in den sozialen Netzwerken (Facebook bzw. Instagram) dokumentiert werden müssen. Dabei müssen das Facebook-Profil www.facebook.com/ greenmobilitysuedtirol beziehungsweise das Instagram-Profil von Green Mobility @green.mobility sowie zwei zusätzliche Freunde in den sozialen Netzwerken gekennzeichnet (getaggt) und die Hashtags #bewegdichgreen, #muevetegreen bzw. #muovitigreen verwendet werden. Die täglichen Aufgaben (Challenges): Und das sind die sieben Aufgaben, von denen in der Aktionswoche mindestens drei mit dem Rad bestritten werden müssen: eine Freundin / einen Freund besuchen

die Natur erleben

Einkaufen fahren

Sport treiben

zur Arbeit fahren oder, falls Teilnehmer im Urlaub sind, Besorgungen machen

herumliegenden Müll aufsammeln (bike plogging)

das verdiente Eis am Freitag, 6. August, abholen Eine Kugel Eis für fleißige Teilnehmer: Die Belohnung, nämlich eine Kugel Eis, gibt es am Freitag, 6. August, für all jene, die den Nachweis erbringen können, mindestens drei Challenges bestritten zu haben. Das Eis kann – solange der Vorrat reicht – an folgenden Orten abgeholt werden: Bozen: Mary’s Ice Cream, Kornplatz, von 13.00 bis 15.00 Uhr

Meran: Eisdiele Constantin, Passerpromenade, von 16.00 bis 18.00 Uhr

St. Ulrich: Eisdiele Haiti, St.-Anton-Platz, von 16.00 bis 18.00 Uhr

Brixen: Konditorei Pupp, Altenmarktgasse 37, von 16.00 bis 18.00 Uhr Die Aktion wird von Green Mobility in der Südtiroler Transportstrukturen AG STA im Rahmen des Projektes LIFEalps organisiert.”Bike cream challenge” wird durch die lokalen Radiosender Südtirol 1, Radio Tirol, NBC und Radio Gherdëina unterstützt. Informationen zur Aktion: https://greenmobility.bz.it/ projekte/bewegdichgreen-bike- cream-challenge/ bewegdichgreen-bike-cream- challenge/ Das Projekt LIFEalps wurde 2019 mit dem Ziel gestartet, Südtirol zu einer Modellregion für emissionsfreie Mobilität in den Alpen zu machen. Es wird durch das LIFE-Programm der Europäischen Kommission finanziert und vom Land Südtirol sowie den einzelnen Projektpartnern mitgetragen.