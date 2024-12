Startnummern für den 14. VISA FIS Snowboard Weltcup Carezza Dolomites sind ausgelost

Von: ka

Welschnofen/Karerpass/Carezza – Der VISA FIS Snowboard Alpine World Cup Carezza Dolomites ist am Mittwochabend offiziell mit der Startnummernauslosung eröffnet worden. Die beiden Parallel-Riesentorläufe am Donnerstag beginnen mit der Qualifikation ab 8.45 Uhr, während die packenden Final-Läufe im K.O.-System für 12.30 Uhr angesetzt sind. Im Vorfeld der Eröffnungsfeier wurden außerdem die Vorjahressieger geehrt, deren Namen ab sofort auf einer Kabine des Hubertus-Liftes prangt.

Ramona Theresia Hofmeister (Deutschland) und der „Azzurro“ Maurizio Bormolini sind seit Mittwochnachmittag jeweils auf einer Kabine des Hubertus-Liftes in Carezza Dolomites verewigt. Die beiden Snowboardstars haben im vergangenen Jahr den Parallel-Riesentorlauf auf der Pra-di-Tori-Piste für sich entscheiden können und wurden nun dementsprechend geehrt. Während Bormolini im Eggental zum ersten Mal an einer Feier dieser Art teilnahm, wurde Hofmeister diese Ehre zum zweiten Mal zuteil. Die Deutsche hatte auch 2020 das traditionsreiche Weltcuprennen vor imposanter Kulisse mit Rosengarten und Latemar gewonnen.

„Diese Anerkennung motiviert mich noch mehr für die morgigen Rennen (am Donnerstag, Anm. d. Re.d). Es ist meine zweite Kabine hier – und es ist etwas sehr Spezielles, das für immer bleibt. Es ist auch ein Grund mehr, um meinen Urlaub hier in Carezza Dolomites gemeinsam mit meiner Familie zu verbringen. Was die Rennen morgen angeht bin ich bereit, obwohl der Saisonauftakt nicht so verlaufen ist, wie ich es mir erhofft habe. Carezza ist mein Lieblingsrennen, weil es wirklich sehr gut organisiert ist und weil mir die im Anfangsteil steile Piste taugt. Ich kann es kaum mehr erwarten“, sagte Ramona Theresia Hofmeister am Mittwoch im Rahmen der feierlichen Übergabe.

Der „Azzurro“ Maurizio Bormolini meinte indessen: „Ich bin sehr aufgeregt. So einen Preis zu bekommen bedeutet, dass man im Jahr davor etwas Ausgezeichnetes geleistet hat. Ich konnte hier endlich gewinnen – auf einer Piste, die mir schon immer gefallen hat und auf der ich auch meistens gut unterwegs war. Ich bin stolz, dass ich diese Prämie bekommen habe. Für morgen (Donnerstag, Anm. d. Red.) habe ich ein gutes Gefühl. Die Saison hat gut begonnen und deswegen möchte ich auch morgen schnell sein. Die Konkurrenz ist stark, aber ich habe mir ein hohes Ziel gesteckt.“

Jong und Loch eröffnen die Qualifikation

Am frühen Abend ging im beheizten Festzelt in unmittelbarer Nähe der Rennpiste schließlich die offizielle Startnummernauslosung für die Qualifikation der beiden Weltcup-Rennen über die Bühne. Am Donnerstag um 8.45 Uhr werden die Damen als Erstes die Pra-di-Tori-Piste in Angriff nehmen. Das erste Duell steigt zwischen der Südkoreanerin Haerim Jeong und der Deutschen Cheyenne Loch. Für die italienische Nationalmannschaft sind Jasmin Coratti (Langtaufers, Startnummer 20), Elisa Caffont (Belluno, 25), Lucia Dalmasso (Falcade, 26) und Elisa Fava (Almese, 39) im Einsatz. Insgesamt bestreiten 43 Athletinnen die Qualifikation.

Im Anschluss werden der Trentiner Mirko Felicetti und Zan Kosir (Slowenien) die Quali der Männer eröffnen, an der insgesamt 57 Athleten teilnehmen. Felicettis Teamkollegen haben folgende Startnummern zugelost bekommen: Maurizio Bormolini (Livigno, 20), Daniele Bagozza (St. Ulrich, 21), Edwin Coratti (Langtaufers, 22), Roland Fischnaller (Villnöß, 24), Aaron March (Schabs, 30), Gabriel Messner (Villnöß, 44) und Fabian Lantschner (Bozen, 54). Italien schickt insgesamt 12 Snowboarderinnen und Snowboarder ins Rennen. Nicht starten wir der Passeirer Marc Hofer, der sich im Vorjahr in Carezza schwer verletzt hat.

Die 16 schnellsten Snowboarderinnen und die 16 schnellsten Snowboarder der Qualifikation sind beim Finale dabei. Dieses beginnt um 12.30 Uhr mit den Achtelfinals und wird im K.O.-System ausgetragen. Gegen 14 Uhr werden die diesjährige Siegerin und der Sieger des 14. VISA FIS Snowboard Alpine Weltcups Carezza Dolomites feststehen. Der Eintritt zum Wettkampfgelände ist für alle Interessierte frei. Wer es nicht auf den Karerpass schafft, um die Rennen vor Ort mitzuerleben, der kann das Geschehen im Fernsehen (etwa auf Rai Sport oder Eurosport), bzw. per Livestream (etwa auf Rai Play) verfolgen.

Alle teilnehmenden Athleten im Überblick:

Parallel-Riesentorlauf der Frauen:

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=SB&raceid=22597

Parallel-Riesentorlauf der Männer:

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=SB&raceid=22598

Programm VISA FIS Snowboard Alpine World Cup Carezza Dolomites:

Donnerstag, 12. Dezember 2024

8.45 Uhr: Start Qualifikation VISA FIS Snowboard Alpine World Cup Carezza Dolomites Parallel Riesentorlauf Damen und Herren

12.30 Uhr: Finale VISA FIS Snowboard Alpine World Cup Carezza Dolomites Parallel Riesentorlauf Damen und Herren

ca. 14 Uhr: Siegerehrung Finish Area der Piste Pra di Tori