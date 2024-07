Starts im Ski-Weltcup künftig mit Wildcard möglich

Marcel Hirscher strebt eine Rückkehr in den Weltcup an

Von: apa

Marcel Hirscher und anderen Ski-Größen im Ruhestand wird es leichter gemacht, in den Weltcup zurückzukehren. Die im Juli 2024 aktualisierten Weltcup-Regeln für die nächste Saison enthalten nämlich die Möglichkeit von Wildcards, die Ex-Aktive erhalten können, die entweder den Gesamtweltcup, eine Disziplin-Kugel oder Gold bei Olympia oder einer WM gewonnen haben. Hirscher erfüllt sämtliche Kriterien und alle weiteren Bedingungen und könnte damit eine Wildcard beantragen.

Um eine Wildcard zu erhalten, muss man seit mindestens zwei, jedoch nicht länger als zehn Jahren offiziell inaktiv sein und die FIS-Anti-Doping-Regeln sowie die Anforderungen der nationalen Anti-Doping-Agentur und der WADA erfüllen. Das betrifft vor allem die Rückkehr in den Testpool. Die Mindestplatzierung unter den ersten 150 der FIS-Punkteliste für Männer ist kein Kriterium.

Laut FIS-Regelwerk wird der Athlet oder die Athletin mit einer Wildcard für maximal eine Saison als 31. in der jeweiligen Disziplin starten. Wenn Aktive mit 500 WCSL-Punkten beim betreffenden Event anwesend sind, starten die Wildcard-Inhaber hinter diesen.

Hirscher, der künftig für die Niederlande an den Start gehen wird, sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Zoetermeer, dass er Anfang August nach Neuseeland fliegen werde. Dort wolle er trainieren und in Coronet Peak die ersten FIS-Rennen seit seinem Rücktritt bestreiten. Von 15. bis 19. August finden dort je zwei Riesentorläufe und Slaloms statt, die für die FIS-Punkteliste relevant sind.

Diese kann Hirscher nun relativ entspannt angehen, da die Punkte für ihn nicht im Vordergrund stehen. In Sölden könnte der 35-jährige Salzburger am 27. Oktober im Riesentorlauf dank einer Wildcard am Start stehen.