Startschuss der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufe

Am 25. April in Sarnthein

Sarnthein – Die beliebte VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflaufserie geht in die neue Saison. Der Startschuss fällt am 25. April in Sarnthein. Die VSS/Raiffeisen-Landesmeister*innen werden beim finalen Lauf am 8. Oktober in Niederdorf ermittelt.

Auch nach 43 Jahren ist die Begeisterung für die VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufe ungebrochen. Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene nehmen Jahr für Jahr an den Läufen teil und legen dabei unzählige Kilometer in Südtirols Stadt- und Dorfzentren zurück. Dabei ist vom Asphalt-Untergrund bis hin zum Schotterweg mit unterschiedlichen Streckenlängen für jeden Laufgeschmack etwas dabei.

Den Start macht der traditionsreichste Lauf der Serie. Die Sarner sind bereits zum 39. Mal dabei und damit der Klassiker schlechthin bei den VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufen. In dieser Saison gibt es gleich zwei Premieren. Zum ersten Mal wird ein Lauf in Laatsch und in Deutschnofen durchgeführt. Im Programm ist auch der beliebte Bahnlauf in Mals. Weitere spannende Läufe gibt es in diesem Jahr in Sterzing, Villanders, Hafling und in Sarnonico (Nonstal). Die VSS/Raiffeisen Landesmeister*innen werden beim finalen Lauf in Niederdorf ermittelt.

„In diesem Jahr haben wir einen spannenden Mix aus unterschiedlichen Läufen. Den Veranstaltern danke ich bereits vorab für die Organisation und wünsche ihnen ein gutes Gelingen. Allen Sportlern wünsche ich viel Spaß bei den VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufen 2023“, so VSS-Referent Reinhold Rogen. Die Broschüre zur beliebten Laufserie steht auf der VSS-Webseite als Download bereit und kann in der VSS-Geschäftsstelle abgeholt werden.

Die Termine der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufe 2023:

• 25. April 2023: Sarnthein

• 29. April 2023: Laatsch

• 21. Mai 2023: Bruneck

• 2. Juni 2023: Mals – Bahnlauf

• 10. Juni 2023: Sterzing

• 1. Juli 2023: Villanders

• 23. Juli 2023: Deutschnofen

• 13. August 2023: Hafling

• 3. September 2023: Sarnonico – Regionalmeisterschaft

• 8. Oktober 2023: Niederdorf – Landesmeisterschaft & Finale