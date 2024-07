Steht Mats Hummels vor einem Wechsel zum FC Bologna? 

Von: luk

Vals – Am Montagabend ist der FC Bologna in Vals angekommen und trainiert nun für knapp zwei Wochen hierzulande. Zu Beginn des Trainingslagers in Südtirol hat der Champions-League-Teilnehmer auch gleich schon einen teuren Neuzugang präsentiert. Dazu gibt es ein wildes Gerücht. Die Einzelheiten findet ihr bei SporNews.bz!