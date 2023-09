Sterzing bleibt weiter ungeschlagen

Sterzing – Die Wipptal Broncos Weihenstephan gewannen auch ihr drittes Spiel der neuen Alps Hockey League-Saison. Das Team aus Sterzing setzte sich am Dienstag beim EC-KAC Future Team mit 3:1 durch, damit liegen die Südtiroler in der Tabelle nun auf Rang zwei.

Beim KAC Future Team kam es zum Comeback von Yannic Pilloni, der nach zwölf Jahren in der Schweiz sowie in Salzburg, Villach und Wien zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Gäste, die bis dahin mehr Spielanteile hatten, durch einen Powerplay-Treffer von Fabian Hackhofer (28.) in Führung. Im dritten Drittel gelang den Kärntnern der Ausgleich durch Tit Smolnikar, Rückkehrer Pilloni sammelte einen Assist. Doch nur vier Minuten später legte Sterzing-Stürmer Davide Conci erneut vor. Knapp eineinhalb Minuten vor dem Ende nahm der KAC den Goalie für einen weiteren Feldspieler vom Eis, doch Paul Eisendle traf per Empty Netter zum 3:1-Auswärtssieg. Mit dem dritten Erfolg in Serie kletterten die Südtiroler in der Tabelle auf Rang zwei.

Alps Hockey League | 26.09.2023:

EC-KAC Future Team – Wipptal Broncos Weihenstephan 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Referees: BROCK, LESNIAK, Dieber, Schonaklener.

Goals 0:1 WSV Hackhofer F. (27:57 / Cianfrone B. ,Sanvido C. / PP), 1:1 KFT Smolnikar T. (44:49 / List S. ,Pilloni Y. / EQ), 1:2 WSV Conci D. (48:44 / Gschnitzer J. ,Cianfrone B. / EQ), 1:3 WSV Eisendle P. (59:25 / Soraruf D. / EQ)