Sterzinger lösen Ticket für die Pre-Playoffs

Sterzing – Die Wipptal Broncos Weihenstephan haben im einzigen Sonntagsspiel der Alps Hockey League das Ticket für die Pre-Playoffs gelöst. Die Südtiroler feierten daheim gegen den SHC Fassa Falcons einen ungefährdeten 5:1-Erfolg und können an den ausstehenden zwei Spieltagen der Qualification Round A nicht mehr aus den Top-3 verdrängt werden.

Die Wipptal Broncos Weihenstephan haben dem SHC Fassa Falcons mit 5:1 deklassiert – und damit zum fünften Mal in Folge gepunktet. In Sterzing sind die „Broncos“ nun schon seit sechs Spielen ohne Niederlage. Fassa musste seine zweite Niederlage in der Zwischenrunde hinnehmen. Die Südtiroler aus Sterzing waren in dieser Begegnung von Beginn an überlegen: Mit insgesamt 50 Torschüssen bauten die „Broncos“ genügend Druck in der Offensive auf und wurden dafür belohnt: Justin Maylan, der am Ende einen Doppelpack schnürte, traf in der 18. Minute zur Führung. Sein zweites Tor in Überzahl zu Beginn des zweiten Abschnitts (21./PP1) und der Treffer von Alex Zecchetto (23.) sorgten früh für die Vorentscheidung. Fassa hat in den ausstehenden beiden Spielen weiterhin die Möglichkeit, die Pre-Playoffs zu erreichen. Auf den Dritten Gröden, der ein Spiel mehr bestritten hat, fehlt aktuell nur ein Punkt.

Alps Hockey League | 19.02.2023 | Qualification Round A | Results:

Wipptal Broncos Weihenstephan – SHC Fassa Falcons 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Referees: BULOVEC, LAZZERI, Rigoni, Telesklav. | Zuschauer: 339

Goals WSV: Maylan (18./Gander-Conci, 21.PP1/McBride-Mizzi), Zecchetto (23./Maylan-Eisendle), Mizzi (33./Gander), Gschnitzer (43./Gander-Eisendle)

Goal FAS: Trottner (50./Deluca)