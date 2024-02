Sterzinger Wildpferde nicht zu stoppen

Sterzing – Im einzigen Sonntagsspiel der Alps Hockey League gewannen die Wipptal Broncos Weihenstephan gegen Hafro Cortina Hockey mit 4:3 nach Verlängerung. Die Fans sahen ein spannendes Spiel, in dem die Führung mehrmals wechselte. Nach vier Niederlagen kehrten die Gastgeber damit in die Erfolgsspur zurück.

Cortina kam mit zwei Siegen in Folge nach Sterzing, zudem gewannen die Gäste – inklusiver italienischer Meisterschaft – die letzten vier direkten Duelle. Den besseren Start erwischten diesmal die Broncos, Alessio Niccolai sorgte in der 19. Minute für den einzigen Treffer im ersten Drittel. Kurz nach Wiederbeginn glich Cortina durch einen Powerplay-Treffer von Jouka Juhola aus. Doch nur wenig später stellte Adam Capannelli (25./PP) auf 2:1, mit diesem Ergebnis ging es auch in die zweite Pause. Früh im dritten Drittel durfte wieder Cortina jubeln, Marco Sanna war der Torschütze. In der 47. Minute gingen die Gäste sogar in Führung, Diego Cuglietta traf zum 2:3. Knapp drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit sorgte Fabian Gschliesser für den Ausgleich, die Partie ging in die Verlängerung. In dieser zeichnete sich zunächst Sterzing-Goalie Jakob Rabanser, der insgesamt 40 Saves verbuchte, aus. 45 Sekunden vor Schluss sorgte Capannelli mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung.

Alps Hockey League:

So, 18.02.2024: Wipptal Broncos Weihenstephan – S.G. Cortina Hafro 4:3 OT (2:1,0:0,1:2,1:0)

Referees: GIACOMOZZI, LAZZERI, Abeltino, Cristeli.

Goals 0:1 SGC Juhola J. (01:59 / Cuglietta D. ,Zanatta L. / PP), 1:1 WSV Capannelli A. (04:31 / Topatigh D. ,Cianfrone B. / PP), 2:1 WSV Niccolai A. (18:32 / Cianfrone B. ,Capannelli A. / EQ), 2:2 SGC Sanna M. (41:02 / Doherty T. ,Lacedelli R. / EQ), 2:3 SGC Cuglietta D. (46:33 / Zardini Lacedelli N. / EQ), 3:3 WSV Gschliesser F. (56:41 / Conci D. ,Topatigh D. / EQ), 4:3 WSV Capannelli A. (64:15 / Gschliesser F. ,Hackhofer F. / EQ)