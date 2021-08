Stolze Leistung der Senioren

Bozen – Kurz vor dem Finale am 26. August im Golfclub Eppan, blickt der VSS/Raiffeisen SeniorenGolfcup auf eine erfolgreiche Serie zurück. Die sechs bisherigen Turniere waren allesamt ausgebucht und begeisterten rund 650 Golfspieler.

Die VSS/Raiffeisen Senioren-Golfcup Turnierserie, welche in diesem Jahr bereits in der 13. Ausgabe ausgetragen wird, ist zu einem sehr beliebten Event und zur Pflichtveranstaltung für viele Golfbegeisterte geworden. „Wir alle wissen, dass Bewegung gerade bei Senioren sehr wichtig ist und dass der Golfsport bis ins hohe Alter ausgeübt werden kann“, erklärt Koordinator Paul Fischnaller den Erfolg der Serie.

In vielen Ländern laufen Aktionen rund um den Golfsport, welche auf die Notwendigkeit von Bewegung im Alter hinweisen. Im Besonderen ist die Begeisterung für den Golfsport in Südtirol sehr groß. Um einige Zahlen zu nennen: In Südtirol gibt es eine stattliche Anzahl von 1.995 Spielern, welche in den 13 Golfclubs eingetragen sind und davon sind insgesamt 1.232 Spieler in der Alterskasse über 50. Gerade deshalb wird der VSS/Raiffeisen Senioren-Golfcup von Jahr zu Jahr immer beliebter.

Die sechs bisherigen Turniere, welche auf verschiedenen Südtiroler Golfanlagen ausgetragen wurden, waren allesamt ausgebucht, es haben daran rund 650 Golfspieler teilgenommen. Am 26. August wird das Finale der Serie im Golfclub Eppan austragen. Dabei werden auch die Sieger der verschiedenen Klassen prämiert.