Straka bei FedExCup-Play-offs weiter im Hintertreffen

Straka nach zwei Runden in Memphis nur Vorletzter

Sepp Straka droht die weiteren zwei Turniere der FedExCup-Play-offs zu verpassen. Beim ersten von drei Turnieren in Memphis gelang Österreichs Golf-Aushängeschild auch auf der dritten Runde kein Sprung nach vorne. Nach Runden mit 72, 73 und 71 Schlägen lag Straka am Samstag mit sechs über Par nur an der geteilten 69. und damit letzten Stelle. Die Play-offs werden ohne Cut gespielt, das Feld mit jedem Turnier reduziert. Nur die Top 50 sind beim nächsten startberechtigt.

Lucas Glover (USA) lag mit 13 unter in Front, der US-Amerikaner hatte seine dritte Runde aber noch nicht beendet. Viktor Hovland (NOR) und Rory McIlroy (NIR/beide -9) mischten beim mit 3,6 Millionen Dollar dotierten Turnier ebenfalls vorne mit.