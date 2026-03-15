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Straka in Florida in Zwischenwertung Zehnter

Straka bei Players Championship vor Schlusstag Zehnter

Sonntag, 15. März 2026 | 10:01 Uhr
Straka in Florida in Zwischenwertung Zehnter
APA/APA/David Cannon Collection/DAVID CANNON
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Von: apa

Golfprofi Sepp Straka liegt bei der Players Championship in Florida vor dem Schlusstag mit gesamt 209 Schlägen an der geteilten zehnten Stelle. Der Wiener benötigte am Samstag im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach eine 72er-Runde, es war seine bisher höchste nach einer 67 und einer 70. Bei dem mit 25 Millionen Dollar dotierten Turnier führt der Schwede Ludvig Aberg mit 203 Schlägen vor den US-Amerikanern Michael Thorbjornsen (206) und Cameron Young (207).

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