Straka beim Memorial in Ohio zur Halbzeit Siebenter

Sepp Straka liegt in Tuchfühlung zu den Top Ten

Golfprofi Sepp Straka mischt zur Halbzeit des Memorial-Turniers der PGA-Tour in Dublin vorne mit. Der Wiener steigerte sich im US-Bundesstaat Ohio auf der zweiten Runde mit einer 69 um zwei Schläge und lag damit auf dem geteilten siebenten Platz. Dem 30-Jährigen gelangen vier Birdies, sein einziges Bogey unterlief ihm auf der letzten Bahn. Er liegt mit gesamt vier unter Par (140) schlaggleich mit Rory McIlroy (NIR) vier Schläge hinter Leader Justin Suh (USA).

Lukas Nemecz hingegen gab auf der zweiten Runde des World-Tour-Turniers in Hamburg nach elf Löchern der zweiten Runde mit muskulären Problemen auf. Zu diesem Zeitpunkt lag er mit gesamt zehn über Par am Ende des Feldes. Hatte der Steirer schon am Donnerstag mit drei über Par schwach abgeschlossen, lief es für ihn tags darauf u.a. mit einem Doppel- und einem Triple-Bogey noch schlechter.