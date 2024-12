Straka geht bei Hero World Challenge als Achter in Finaltag

APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN C. COX

Sepp Straka streut in eine durchwachsene Runde auch ein Eagle ein

Von: apa

Golf-Ass Sepp Straka ist am dritten Tag der Hero World Challenge in Nassau auf den Bahamas um drei Positionen auf Rang acht zurückgefallen. Auf seiner Par-Runde von 72 Schlägen gab es im Albany Golfclub mit fünf Bogeys, drei Birdies und einem Eagle ein ziemliches Auf und Ab, auf den letzten drei Löchern rettete er seine Runde mit zwei unter noch einigermaßen. Der Rückstand des Wieners im elitären 20er-Feld auf den neuen US-Leader Justin Thomas wuchs aber auf zehn Schläge an.