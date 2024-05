Straka in Charlotte vor Schlussrunde Vierter

APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JARED C. TILTON

Golfer Sepp Straka hat sich beim hochdotierten PGA-Turnier in Charlotte vor dem Schlusstag wieder weit nach vorne gearbeitet. Nach einem Rückfall am zweiten Tag der Wells Fargo Championship gelang dem Wiener am Samstag mit einer 67er-Runde (4 unter Par) der Sprung auf Platz vier. Mit 206 Schlägen bzw. 7 unter Par liegt er fünf hinter Spitzenreiter Xander Schauffele. Rory McIlroy ist mit elf unter Zweiter.