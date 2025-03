Straka in Orlando Fünfter und bester Europäer

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka hat beim topbesetzten PGA-Turnier Arnold Palmer Invitational in Orlando/Florida als bester Europäer den geteilten fünften Platz belegt. Mit 281 Schlägen (7 unter Par) lag der 31-jährige Wiener bei dem mit 20 Mio. Dollar dotierten Turnier nur vier Schläge hinter Sieger Russell Henley (USA). Straka ließ Topstars wie Jason Day (8.), Scottie Scheffler (11.) oder Rory McIlroy (15.) hinter sich und kassierte 800.000 US-Dollar Preisgeld.

Straka bewältigte am Sonntag den Par-72-Kurs im Bay Hill Club wie am Tag davor in 69 Schlägen, zu gleich sieben Birdies (Schlaggewinne) mischten sich vier Bogeys (Schlagverluste). Als Vielspieler in der frühen Saisonphase und dank seiner zweiten Top-Ten-Platzierung schob er sich in der FedExCup-Wertung auf Platz zwei hinter den Schweden Ludvig Åberg, der in Orlando Platz 22 belegte.