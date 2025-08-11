Straka sagt aus privaten Gründen für PGA-Play-off-Turnier ab

Von: APA/Reuters

Österreichs Top-Golfer Sepp Straka hat sein Antreten beim PGA-Großturnier diese Woche in Maryland abgesagt. “Sepp kann diese Woche aus persönlichen Gründen nicht spielen”, erklärte sein Manager Butler Melnyk am Montag in einer Stellungnahme. Der Weltranglisten-Zehnte habe vor, beim dritten von drei Play-off-Turnieren, der Tour Championship in der Folgewoche, wieder einzusteigen. Straka erbitte aber Privatsphäre, weil er sich zu Hause um eine Familienangelegenheit kümmere.

Die BMW Championship diese Woche im Caves Valley Golf Club nördlich von Baltimore ist mit 20 Mio. Dollar dotiert. Das exklusive 50er-Feld wird nach Strakas Absage nicht aufgefüllt. Der gebürtige Wiener liegt als Fünfter im FedEx-Cup im Spitzenfeld. Beim ersten Finalturnier vergangene Woche in Memphis war der 32-Jährige auf Rang 17 gelandet. Straka kann auf zwei Saisonsiege auf der PGA-Tour verweisen. Dazu ist er Sechster im europäischen Ryder-Cup-Ranking.

Der Kontinentalvergleich der besten US-Golfer mit jenen aus Europa geht Ende September in Farmingdale in New York über die Bühne. Selbst wenn es Straka nicht in die Top sechs des Rankings schaffen sollte, die sich automatisch qualifizieren, darf er mit seiner zweiten Teilnahme am Prestigeevent rechnen. 2023 hatte er den damals in der Nähe von Rom ausgetragenen Ryder Cup mit dem Team Europa bereits gewonnen.