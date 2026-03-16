Straka trotz Fehler mit Topergebnis bei Players Championship

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka hat trotz teurer Doppelbogeys mit Rang acht sein bestes Karriereergebnis bei der Players Championship in Florida erreicht. Der Wiener spielte am Sonntag zum Abschluss eine 71er-Runde und beendete das 25-Mio.-Dollar-Turnier in Ponte Vedra Beach mit 280 Schlägen (8 unter Par), fünf hinter US-Sieger Cameron Young. Zwei doppelte Schlagverluste auf den Bahnen 14 und 18 verhinderten eine Top-3-Platzierung, trösten darf sich Straka mit 731.250 Dollar Preisgeld.

“Ich habe leider ein paar kurze Putts verpasst und zwei Doppel (Bogeys gespielt, Anm.) auf den zweiten Neun, aber sonst bin ich eigentlich ziemlich zufrieden”, meinte Straka bei Canal+. Der zweifache Ryder-Cup-Champion aus Österreich zeigte im TPC Sawgrass eine Schlussrunde mit Auf und Abs. Auf den ersten elf Löchern gelangen vier Birdies bei nur einem Bogey. Auf der 14 unterlief Straka ein vermeidbares Doppelbogey. “Ich habe das Fairway nicht getroffen und dann eigentlich ein wirklich gutes Lay-up gemacht. Leider habe ich dann einen Drei-Putt geschoben.”

“Birdie”-Begegnung am Schlussloch

Den Rückschlag holte Straka mit zwei anschließenden Birdies wieder auf und schob sich auf den dritten Zwischenrang vor. Am Schlussloch fabrizierte der 32-Jährige jedoch einen Lapsus, der ihn vermutlich rund eine halbe Million Dollar Preisgeld kostete: Aus dem Pinienwald heraus wasserte Straka seinen Versuch – ein Kormoran, den der Ball am Ufer traf, hätte den Strafschlag beinahe verhindert. Am Ende stand auch hier ein Doppelbogey zu Buche, was den ÖGV-Spieler auf den geteilten achten Platz zurückfallen ließ.

Dieser ist dennoch sein bestes Resultat beim inoffiziellen fünften Golf-Major. Vor vier Jahren war Straka im TPC Sawgrass bereits einmal Neunter, im Vorjahr 14. In der PGA-Saisonwertung schob sich der vierfache Toursieger auf Rang neun vor, in der Weltrangliste ist er Elfter. “Ich glaube, das Spiel ist besser geworden im Verlauf der Woche. Besonders heute habe ich den Ball gut getroffen vom Abschlag her, und die Eisen auch. Da kann ich viel Gutes mitnehmen”, bilanzierte Straka, der Ende Mai bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel abschlägt.

Young setzte sich im Finish gegen den Engländer Matt Fitzpatrick durch, für den 28-jährigen US-Amerikaner war es der zweite Sieg auf der PGA-Tour. Auf Rang drei landete Landsmann Xander Schauffele. Die Topstars Scottie Scheffler (USA) und Rory McIlroy (NIR) mussten sich mit den Plätzen 22 bzw. 46 zufriedengeben.