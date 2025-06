Straka verbessert sich bei Travelers Championship leicht

Von: apa

Ein Spitzenergebnis ist für Golf-Ass Sepp Straka bei den topbesetzten Travelers Championship in Cromwell nicht mehr drin. Österreichs Nummer eins schob sich am Samstag aber mit seiner bisher besten Runde sanft nach vorne auf den geteilten 58. Zwischenrang. Nach seiner 67er-Runde am Par-70-Kurs im TPC River Highlands hält der 32-Jährige bei 212 Schlägen – sechs hinter einem Top-30-Platz respektive 18 hinter dem englischen Spitzenreiter Tommy Fleetwood.

Straka vermied erstmals im Verlauf des letzten PGA-Signature-Events der Saison ein Doppelbogey. Tatsächlich fabrizierte er am dritten Tag in Connecticut nur ein Bogey bei vier Birdies. Für einen Golfkurs, der als Ort der Birdie-Festivals bekannt ist, war das für eine große Verbesserung vor der Schlussrunde allerdings zu wenig. Durch eine 74 und 71 war er ins Hintertreffen geraten.