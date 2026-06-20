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Straka erwischte erneut nicht den besten Tag

Straka verpasst bei US Open den Cut

Samstag, 20. Juni 2026 | 02:50 Uhr
Straka erwischte erneut nicht den besten Tag
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KATE MCSHANE
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Von: apa

Sepp Straka hat bei den US Open der Golfprofis in Southampton (New York) den Sprung ins Wochenende verpasst. Der 33-Jährige blieb am Freitag (Ortszeit) auf seiner Runde am Shinnecock Hills GC fünf über Par, mit insgesamt sieben über schaute nach zwei Runden nur der 98. Platz heraus. Straka hatte auch im Vorjahr bei den US Open den Cut verpasst. Die Führung behauptete der ehemalige Sieger Wyndham Clark (USA) mit aktuell sieben unter Par.

Die ersten Verfolger um Xander Schauffele (USA) und Matt Fitzpatrick (ENG) liegen vier Schläge dahinter.

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