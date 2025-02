Straka verteidigt Führung in Pebble Beach

Von: APA/Reuters

Golfprofi Sepp Straka befindet sich beim PGA-Turnier in Pebble Beach weiter auf Siegkurs. Der 31-jährige Wiener verteidigte seine Führung nach drei Runden beim mit 20 Millionen Dollar dotierten Signature-Bewerb in Kalifornien. Nach einer etwas schwächeren 70er-Runde schmolz der Vorsprung des 31-jährigen Wieners vor der Schlussrunde am Sonntag allerdings auf einen Schlag. Straka hatte erst vor knapp zwei Wochen in La Quinta seinen dritten Turniersieg auf der PGA-Tour gefeiert.

“Es wäre großartig, es wäre fantastisch”, sagte Straka über einen möglichen weiteren Turniersieg innerhalb kurzer Zeit. Er versuche, seine Gedanken aber nicht so weit schweifen zu lassen. “Das Leaderboard ist sehr eng und es braucht eine großartige Schlussrunde.” Straka führt mit 16 unter Par und insgesamt 200 Schlägen knapp vor seinen Ryder-Cup-Kollegen Shane Lowry aus Irland und dem Nordiren Rory McIlroy (je 201). Das Verfolgerduo überzeugte jeweils mit einer 65er-Runde, Straka erlebte bei windigen und regnerischen Bedingungen einen Tag mit Höhen und Tiefen.

Starkes Finish

Straka kam auf sechs Birdies bei vier Bogeys, mit einem starken Finish auf dem berühmten Links-Kurs verteidigte der rot-weiß-rote Hoffnungsträger seine Spitzenposition. Nach drei Bogeys in Folge hatte Straka nach dem zwölften Loch sogar einen Rückstand von zwei Schlägen, dann erkämpfte er sich mit vier Birdies wieder die Führung, die tags zuvor noch drei Schläge betragen hatte.

Drei weitere Spieler haben vor dem Schlusstag einen Rückstand von zwei Schlägen, der Weltranglistenerste Scottie Scheffler lauert sechs Schläge hinter Straka auf dem geteilten zehnten Platz. Der US-Amerikaner gibt beim Pro-Am in Pebble Beach seinen Saisoneinstand, nachdem er sich zu Weihnachten mit einem zerbrochenen Glas eine Handverletzung zugefügt hatte.

Für das Signature-Event waren achtzig Spieler teilnahmeberechtigt, einen Cut gab es nicht. Straka war Donnerstag auf dem Spyglass Hill Kurs im Einsatz, am Freitag und Samstag in Pebble Beach (jeweils Par 72), wo auch am Sonntag gespielt wird.