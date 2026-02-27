Aktuelle Seite: Home > Sport > Straka vor Schlusstag bei PGA-GroÃŸturnier in Orlando Dritter
Straka in Orlando gut in Schwung

Straka vor Schlusstag bei PGA-GroÃŸturnier in Orlando Dritter

Sonntag, 08. MÃ¤rz 2026 | 04:59 Uhr
Straka in Orlando gut in Schwung
APA/APA/David Cannon Collection/DAVID CANNON
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka geht beim PGA-Signature-Turnier in Orlando mit Chancen auf einen absoluten Spitzenplatz in die Schlussrunde. Der 32-Jährige spielte am Samstag beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational mit einer 66 die vorerst beste Runde im Feld und schob sich auf den dritten Zwischenrang. Sein Rückstand auf US-Spitzenreiter Daniel Berger betrug vier Schläge. Einige Profis mussten ihre dritte Runde nach Regenunterbrechungen am Sonntag zu Ende bringen.

Im Vorjahr hatte Straka in Orlando den fünften Rang belegt. In der Weltrangliste liegt der gebürtige Wiener aktuell auf Position 13.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Kommentare
108
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Sonnenstrom auf dem Wasser: SÃ¼dtirol macht Weg frei
Kommentare
41
Sonnenstrom auf dem Wasser: SÃ¼dtirol macht Weg frei
Steuerhinterziehung in Luxusbranche: Schwere VorwÃ¼rfe gegen bekannten Unternehmer
Kommentare
41
Steuerhinterziehung in Luxusbranche: Schwere VorwÃ¼rfe gegen bekannten Unternehmer
Breites BÃ¼ndnis gegen Bettenstopp-Stopper
Kommentare
32
Breites BÃ¼ndnis gegen Bettenstopp-Stopper
Tiroler Supermarktkette MPreis sucht Investoren
Kommentare
21
Tiroler Supermarktkette MPreis sucht Investoren
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in SÃ¼dtirol
Traumhafte PistenverhÃ¤ltnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte PistenverhÃ¤ltnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 