Sturm gewinnt Grazer Derby – Salzburg nur 2:2 gegen BW Linz

Samstag, 30. August 2025 | 22:06 Uhr
Sturm Graz hat das Grazer Fußball-Derby für sich entschieden. Der Fußballmeister besiegte am Samstag den GAK 3:0 und liegt nun als Dritter bei einem Spiel weniger zwei Punkte hinter Red Bull Salzburg. Der Spitzenreiter rettete in der fünften Bundesliga-Runde nur mit Mühe ein 2:2 gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz, das zum ersten Punktgewinn der Saison kam. Der LASK unterlag Aufsteiger Ried im Oberösterreich-Derby daheim 1:3 und kassierte die vierte Saisonniederlage.

Sturm Graz hat mit dem 3:0-Sieg im 202. Grazer Stadtduell gegen den GAK das Verpassen der Champions League hinter sich gelassen. Die Tore vor 16.400 Zuschauern in der ausverkauften Merkur Arena erzielten Seedy Jatta (41., 96.) und Tomi Horvat (64.). Bei Sturm fehlte der vor dem Abgang stehende Offensivmann William Böving. Für ihn stürmte Youngster Leon Grgic. Für ein Foul an Grgic sah GAK-Spieler Tobias Koch in der 80. Minute die rote Karte. Sturm schob sich vorübergehend auf Ligarang drei. Bei einem Spiel weniger fehlen zwei Punkte auf Spitzenreiter Salzburg. Der GAK wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Red Bull Salzburg hat die erste Saisonniederlage in der Bundesliga gerade noch vermieden. Der Vizemeister brauchte vor heimischem Publikum beim 2:2 gegen Blau-Weiß Linz einen späten Elfmeter von Doppelpacker Petar Ratkov (37., 89.), um die große Linzer Sensation noch abzusagen. Simon Seidl hatte die zuvor in der Liga noch tor- und punktlosen Oberösterreicher mit einem Doppelpack (15., 73.) zweimal in Führung gebracht. Die Salzburger führen in der Tabelle einen Punkt vor dem SK Rapid, der am Sonntag gegen Hartberg antritt. Blau-Weiß bleibt Schlusslicht.

Aufsteiger SV Ried fuhr mit dem 3:1 im Oberösterreich-Derby gegen LASK einen prestigeträchtigen Sieg ein und verbesserte sich vorübergehend auf Rang sechs. Die Linzer sind vorerst mit nur drei Punkten aus fünf Partien Zehnter. Zweimal Mark Grosse (39./Handelfmeter, 41.) und Peter Kiedl (52.) fixierten den Erfolg gegen den LASK, der abgesehen vom Alemao-Tor (65.) einige große Chancen vernebelte und viermal Aluminium traf.

Am Sonntag (jeweils 17.00 Uhr) steigen die Duelle Hartberg – Rapid, Austria – Altach und WSG Tirol – WAC.

