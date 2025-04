Sturm Graz gewinnt in Salzburg 2:1 – Rapid 2:0-Derbysieger

Sturm Graz jubelt in Salzburg

Von: apa

Sturm Graz darf nach einem Spieltag ganz nach dem Geschmack des Fußball-Doublesiegers von der erfolgreichen Titelverteidigung in der Bundesliga träumen. Die Steirer setzten sich am Sonntag trotz Unterzahl im Schlager bei Red Bull Salzburg 2:1 (0:1) durch und bauten den Vorsprung auf den einstigen Serienchampion auf fünf Punkte aus. Gleichzeitig verlor die Austria das 345. Wiener Derby bei Rapid mit 0:2 (0:1) und hat als erster Verfolger der Grazer nun drei Zähler Rückstand.

Rapid, das zwei der bisher drei Saisonduelle mit den “Veilchen” für sich entscheiden konnte, liegt mit nun 20 Punkten fünf hinter Salzburg bzw. drei hinter dem WAC auf Platz fünf. Die Wolfsberger hatten bereits am Freitag einen 2:1-Erfolg in Linz bei Blau-Weiß gefeiert. Die Oberösterreicher bilden mit 16 Punkten das Schlusslicht in der Meistergruppe.