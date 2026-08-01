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Für Sturm (im Bild Hödl) reichte es in Innsbruck nicht zu drei Punkten

Sturm Graz zum Ligastart nach Führung nur 1:1 bei WSG Tirol

Samstag, 01. August 2026 | 18:56 Uhr
Für Sturm (im Bild Hödl) reichte es in Innsbruck nicht zu drei Punkten
APA/APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER
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Vizemeister Sturm Graz ist am Samstag zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga nicht über ein 1:1 (1:1) bei der WSG Tirol hinausgekommen. Das Führungstor von Szymon Wlodarczyk (29.) reichte den davor in der Champions-League-Qualifikation und im ÖFB-Cup makellosen Grazern in Innsbruck nicht zu drei Punkten. Michael Olakigbe gelang der Ausgleich (42.). Der einstige Serienmeister Red Bull Salzburg empfängt im Anschluss (Spielbeginn 19.30 Uhr) noch den TSV Hartberg.

Titelverteidiger LASK hatte die Ligasaison am Freitag mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den GAK eröffnet. Die Wiener Austria gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) beim WAC, die SV Ried zeitgleich bei Aufsteiger Austria Lustenau. Abgeschlossen wird die erste Runde am Sonntagabend (19.00 Uhr) mit einem Heimspiel von Rapid gegen den SCR Altach.

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