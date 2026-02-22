Aktuelle Seite: Home > Sport > Sturm legt vor Bundesliga-Schlager mit 1:0-Heimsieg vor
Beganovic traf vom Punkt

Sturm legt vor Bundesliga-Schlager mit 1:0-Heimsieg vor

Sonntag, 22. Februar 2026 | 16:32 Uhr
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Meister Sturm Graz hat vor dem Schlager der Runde vorgelegt und vorübergehend die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Grazer bezwangen Schlusslicht Blau-Weiß Linz am Sonntag dank eines Elfmeters von Belmin Beganovic (34.) mit 1:0 und liegen vorerst einen Punkt vor Salzburg und dem LASK, die einander später in Linz duellieren (17.00 Uhr). Ried verpasste durch ein 1:1 bei der WSG Tirol die Rückkehr in die Top 6 und ist einen Zähler hinter Rapid Siebenter.

