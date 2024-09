Sturm nach Sieg Tabellenführer – Rapid gegen LASK 1:1

Von: apa

Titelverteidiger Sturm Graz hat sich an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Grazer gewannen am Samstag in der 8. Runde beim Überraschungsteam Blau-Weiß Linz mit 2:1 (1:1) und zogen um einen Punkt an Rapid vorbei. Der bisherige Spitzenreiter musste sich zu Hause gegen den LASK nach 1:0-Pausenführung mit einem 1:1 begnügen. Vizemeister Salzburg besiegte die Wiener Austria mit 2:0 und liegt bei zwei Spielen weniger nur drei Punkte hinter Sturm auf Platz drei.