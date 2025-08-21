Aktuelle Seite: Home > Sport > Sturms Grgić entscheidet sich gegen ÖFB und für Kroatien
Grgic hat sich gegen Österreich entschieden

Sturms Grgić entscheidet sich gegen ÖFB und für Kroatien

Donnerstag, 21. August 2025 | 11:08 Uhr
Grgic hat sich gegen Österreich entschieden
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam hat den Kampf um Sturm-Graz-Stürmer Leon Grgić verloren. Der Angreifer habe sich kürzlich gegen eine internationale Zukunft im ÖFB entschieden, gab der Verband am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Der in Österreich geborene 19-Jährige, der auch die kroatische Staatsbürgerschaft besitzt, will zukünftig für Kroatien auflaufen, nachdem er sämtliche ÖFB-Nachwuchsauswahlen sowie das Spitzenförderprogramm Projekt12 durchlaufen hat.

“In den vergangenen beiden Jahren stand der ÖFB mit Grgić und seinem familiären Umfeld in engem, sowohl inhaltlich als auch emotional intensivem Austausch. Dabei wurden dem Spieler klare Perspektiven und konkrete Entwicklungsschritte im Nationalteam aufgezeigt. Die Verantwortlichen haben nichts unversucht lassen, den Spieler nachhaltig für den rot-weiß-roten Weg zu begeistern”, verlautete der ÖFB. Geholfen hat es am Ende nichts. Grgić entschied sich im Juni 2025 gegen eine Nominierung für das A-Team und sagte eine darauffolgende Nominierung für die ÖFB-U21 ebenfalls ab.

Ähnliche Fälle will der ÖFB in Zukunft vermeiden, deshalb strebe man nun eine frühzeitige Klarheit bei Perspektivspielern an. “Die persönliche Entscheidung jedes Spielers ist natürlich zu respektieren. Es muss aber künftig unser Ziel sein, dass die hohen Investitionen des ÖFB in Talente denen zugutekommen, die sich auch emotional und mit voller Überzeugung für den österreichischen Weg entscheiden”, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

