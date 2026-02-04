Aktuelle Seite: Home > Sport > Stuttgart nach 3:0 in Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals
Für Schwab (r.) und Kiel war gegen Stuttgart Endstation

Stuttgart nach 3:0 in Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 22:52 Uhr
Für Schwab (r.) und Kiel war gegen Stuttgart Endstation
APA/APA/AFP/IBRAHIM OT
Schriftgröße

Von: apa

Der VfB Stuttgart steht als zweiter Halbfinalist im deutschen Fußball-Cup fest. Der Titelverteidiger setzte sich bei Zweitligist Holstein Kiel am Mittwochabend kaum gefährdet 3:0 (0:0) durch. Nach dem Führungstor durch Deniz Undav (56.) machten Chris Führich (90.) und Atakan Karazor (92.) für die Schwaben erst im Finish alles klar. Bei den Kielern wurde Mittelfeldspieler Stefan Schwab (35) kurz nach Seitenwechsel eingewechselt.

Stuttgart zog damit zum dritten Mal innerhalb von vier Saisonen in das DFB-Pokal-Halbfinale ein. Kiel hatte sich in dieser Pokalsaison jeweils auswärts gegen den VfL Wolfsburg und dann den Hamburger SV im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Am Abend zuvor war Bayer Leverkusen mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli in die Runde der besten Vier eingezogen. Die beiden weiteren Viertelfinalpartien finden kommende Woche statt: Am nächsten Dienstag empfängt Zweitligist Hertha BSC im Berliner Olympiastadion den SC Freiburg, einen Tag später Rekordgewinner FC Bayern München in einem Bundesliga-Duell RB Leipzig.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
85
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Kommentare
62
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
55
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
53
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Kommentare
50
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 